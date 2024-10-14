Vali Köşger'den Gastronomi Destinasyonu Çağrısı: Adana Lezzet Festivali Başlıyor

Kültür Sanat

Vali Köşger'den gastronomi destinasyonu çağrısı

Adana Lezzet Festivali hazırlıkları tamamlandı

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın gastronomi alanında Türkiye'de bir marka değeri olduğunu söyleyerek, "Adana, Hatay, Gaziantep eksenli Kahramanmaraş, Nevşehir, Mersin ve Şanlıurfa'nın da eklenebileceği bir destinasyon oluşturulsun istiyoruz" dedi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Valilik tarafından belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 17-20 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek. Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin tanıtılmasının hedeflendiği gastronomi etkinliği, bu yıl "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenecek.

Michelin yıldızlı şefler katılacak

Festival öncesi gazetecilere konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Adana'da son yılların dolu dolu en görkemli festivalini gerçekleştireceğiz. Bu sene Birleşmiş Milletler ile gerçekleştirdiğimiz bir bölümde var. İklim değişikliğine, gıda israfına atıf yaptığımız hem Adana'da üretilen hem de gıda ürünlerini nasıl etkin kullanacağımıza ilişkin programlar var. Hem de uluslararası Michelin yıldızlı şeflerinin katıldığı, Adana'nın lezzetlerini yorumladığı bir bölüm olacak. Bu senenin teması zaten Kökleriyle Adana. Burada kendisine özgün lezzetleri ortaya çıkaran Adana mutfağının her yönüyle tanıtıldığı bir festival olacak. 500'ün üzerinde yemeğimiz var. Çok dolu dolu bir program gerçekleştirilecek" dedi.

"Adana'nın gastronomi alanında Türkiye'de bir marka değeri var

Vali Köşger, yeni bir gastronomi havzası oluşturulmasını istediklerini belirterek, "Yeni bir destinasyon olarak Çukurova Havalimanı ile de birlikte tüm dünyaya pazarlansın. Adana, Hatay, Gaziantep eksenli ama Kahramanmaraş, Nevşehir, Mersin ve Şanlıurfa'nın da eklenebileceği bir destinasyon oluşturulsun burada. Adana'nın gastronomi alanında Türkiye'de bir marka değeri var. Bu eksende yeni bir turizm destinasyonu oluşturulmalı. İnsanlar farklı lezzetler, tatlar için seyahat edebiliyorlar. Adana'da bu anlamda dünyadaki en iddialı lezzetlerin tadılabileceği mekanlardan birisi. Burada 24 saat canlı bir hayat var. Adana'da çok güzel bir sunum var. Güler yüzlü sunum yapılıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Vali Köşger, Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi.