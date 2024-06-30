Van'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Akdamar Adası'nda Mozart konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Van'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Akdamar Adası'nda Mozart konseri

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Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında tarihi Akdamar Adası'nda 'Mozart Küçük Bir Gece Müziği' konseri gerçekleştirildi. Konseri ilgiyle dinleyenler, adanın güzelliği ve etkinliklerden memnuniyetlerini dile getirdi.

30.06.2024 15:30
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VAN'da, 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında Gevaş ilçesindeki tarihi Akdamar Adası'nda 'Mozart Küçük Bir Gece Müziği' konseri verildi. Adaya gelenler, birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konseri ilgiyle dinledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı durağı Van oldu. 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 9 gün boyunca konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklere ev sahibi yapacak. Van Kültür Yolu Festivali kapsamında 30'dan fazla noktada 500'ün üstünde etkinlik gerçekleştirilecek ve 1000'e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak. Dün açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci günde de farklı noktalarda konser, sergi ve söyleşilerle devam etti. Bu kapsamda Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan tarihi Akdamar Adası ile aynı ismi taşıyan kilise önünde 'Mozart Küçük Bir Gece Müziği' konseri verildi.

Konser için Akdamar Adasına gelen Eda Bora, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu' festivalinin Van'da da yapılmasına son derece sevindiklerini belirterek, "Festival kapsamında bir takım etkinlikler düzenlendi. Akdamar Adası'ndaki etkinlik güzel oldu. Ben de bu etkinliğe katıldım. Akdamar Adası, her mevsim başka güzel oluyor. Birçok kişi adayı görmek için buraya geldi. Çok mutluyuz" dedi.

Diyarbakır'da gelen Eylem Özdemir ise ilk kez Akdamar Adası'na geldiğini ifade ederek, "Daha önce hiç gelmediğim için pişman oldum. Çok güzel bir ortam, çok beğendik. Konser çok güzel, çok şık ve insanı dinlendiriyor" diye konuştu.

Van\'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Akdamar Adası\'nda Mozart konseri
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Van'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Akdamar Adası'nda Mozart konseri - Son Dakika

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