Yörük Türkmen Kültürü Antalya'da Yeniden Hayat Bulacak

Yörük Türkmen kültürü Antalya'da yeniden hayat buluyor

El sanatları, halk oyunları ve atlı gösterilerle dolu üç gün

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında Döşemealtı Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kültürel mirasımıza sahip çıkıyor, Anadolu'nun kadim geleneğini büyük bir coşkuyla yaşatıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin daha da zenginleştirilerek Döşemealtı Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda halkla buluşacağını duyurdu. Festivalin, 30 Mayıs Cuma günü Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayacağını belirten Böcek, "Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından geleneksel göç duası ve temsili Yörük göçü canlandırılacak. Göç yürüyüşümüz Karaalioğlu Parkı'nda Büyükşehir Belediyesi binamızın önünde tamamlanacak. Bu anlamlı yürüyüşle birlikte festival ruhu tüm şehre yayılacak" dedi.

Türk dünyasından binin üzerinde katılımcı

Festivalin bu yıl uluslararası katılımcı çeşitliliği açısından örnek niteliğinde olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, "Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ın yanı sıra Tataristan, Başkurt Cumhuriyeti, Gagauzya gibi özerk cumhuriyetlerden de temsilcilerimiz olacak. Ahıska, Kırım, Kazan, Uygur, Hazara, Kaşkay Türkleri ile Irak, İran, Suriye Türkmenleri ve Kıbrıs, Kosova, Bosna Hersek ve Arnavutluk'tan gelen akraba halklarımız festivalimize renk katacak" ifadelerini kullandı. Festivalde 25 farklı Türk devleti ve topluluğundan gelen toplam 529 katılımcı yer alacak.

Yörük-Türkmen Forumu ilk kez düzenlenecek

Bu yıl festival öncesinde önemli bir ilke imza atılacağını açıklayan Böcek, "29 Mayıs Perşembe günü ilk kez düzenlenecek Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu ile kültürel dayanışmayı artırmayı, iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ortak değerlerimiz doğrultusunda geleceğe yönelik stratejik bir adım olacak" dedi.

El sanatları, halk oyunları ve atlı gösterilerle dolu üç gün

Festival boyunca 86 Yörük-Türkmen dernek, vakıf, birlik, federasyon ve konfederasyondan 350 temsilci çadır kurarak etkinliklere katılacak. Ayrıca 24 belediyeden 255 kişi de çadırlı etkinliklerde yer alacak. Geleneksel el sanatlarının yaşatılması amacıyla 37 gruptan 69 sanatçı ve zanaatkar, stantlarda ziyaretçilerle buluşacak. Halk oyunları, atlı okçuluk, kılıç akrobasi gösterileri ve cirit müsabakaları da festivalin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Festivalin yıldız konukları sahnede

Antalya halkını müzik dolu üç gün bekliyor. Festivalin ilk akşamı ünlü sanatçı Kıraç sahne alacak. 31 Mayıs Cumartesi akşamı Funda Arar, 1 Haziran Pazar akşamı ise Uğur Önür konseri ile festival sona erecek.

Başkan Böcek, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de 31 Mayıs Cumartesi akşamı Antalya'da olacağını duyurarak, 1 Haziran Pazar günü festival alanını ziyaret edeceğini bildirdi.