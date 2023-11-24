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Della Miles ile ortak beste yapan Yücel Arzen'in şarkısı YouTube'dan kaldırıldı - Son Dakika

Della Miles ile ortak beste yapan Yücel Arzen'in şarkısı YouTube'dan kaldırıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen ve ABD'li şarkıcı Della Miles, aynı isimli besteyle birlikte Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı eser yayımladı. Türkçe eser kısa süre sonra YouTube tarafından kaldırıldı.

24.11.2023 - 00:18,  Güncelleme: 08:08
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile ABD'li şarkıcı Della Miles, "Kudüs İşgal Altında" adıyla bestesi aynı olan iki ayrı eser yayımladı. Ancak Hacıoğulları'nın bestesi yayınlandıktan 3 dakika sonra YouTube'dan kaldırıldı.

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Zaviye Film YouTube kanalında ortak isimle yayımlanan eserlerden biri Türkçe diğeri ise İngilizce olarak hazırlandı. Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait olan Türkçe eseri yine Arzen seslendirirken, sözleri Vugar Hasani'ye ait olan İngilizce eseri Della Miles seslendirdi. Yücel Arzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkçe eserin yayımlandıktan kısa bir süre sonra YouTube tarafından kaldırıldığını belirterek, "Kaldırmışlar videoyu. Demek doğru yoldayız. Düşünün; 3 dakika oldu. İzlenmiş. Yasaklanmış ve yayınladığımız kanala 15 gün ceza vermişler" ifadelerini kullandı.

Della Miles ile ortak beste yapan Yücel Arzen'in şarkısı YouTube'dan kaldırıldı
Della Miles ile ortak beste yapan Yücel Arzen'in şarkısı YouTube'dan kaldırıldı
Della Miles
Della Miles ile ortak beste yapan Yücel Arzen'in şarkısı YouTube'dan kaldırıldı
Yücel Arzen Hacıoğulları
Della Miles ile ortak beste yapan Yücel Arzen'in şarkısı YouTube'dan kaldırıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Della Miles ile ortak beste yapan Yücel Arzen'in şarkısı YouTube'dan kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Della Miles ile ortak beste yapan Yücel Arzen'in şarkısı YouTube'dan kaldırıldı - Son Dakika
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