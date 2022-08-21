18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar - Son Dakika
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18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar

21.08.2022 12:02

18 yıl sonra aşklarına tekrar şans veren ve geçtiğimiz ay sade bir nikahla evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti rüya gibi bir düğün yaptı. Herkesin merak ettiği masalsı düğünün havadan çekilmiş ilk görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2004'te yollarını ayıran çift 18 yıl sonra tekrar bir araya gelmişlerdi. Ünlü çift geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde sessiz sedasız nikah masasına oturarak herkesi şaşırtmıştı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 3 gün 3 gece sürecek düğünleri ise Ben Affleck'in Amerika Georgia'daki evinde başladı. Dünyanın konuştuğu düğünden kareleri ise magazin sayfası TMZ havadan görüntüledi. Ralph Lauren tasarımı gelinlik giydiği söylenen JLO gelinlik içinde adeta kuğu gibi.

İşte rüya düğünden ilk kareler;

3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler
3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler
3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler
3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler
3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler
3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler
3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler
3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler
3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler
3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler
3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler
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Jennifer Lopez, Ben Affleck, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar - Son Dakika
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