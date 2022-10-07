Yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık'a eski eşi Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın, nasıl isterse öyle yaşar - Son Dakika
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Yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık'a eski eşi Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın, nasıl isterse öyle yaşar

07.10.2022 12:01

Tolga Akış ile tek celsede boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, fotoğrafçı Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı. Gelen bir soru üzerine eski eşinin ilişkisi hakkında yorumda bulunan Akış, "İnsanları salın. Kariyerinin zirvesinde, genç ve bekar bir kadın. Nasıl isterse öyle yaşar" dedi.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış, haziran ayında boşanma kararı aldı. Temmuz ayında tek celsede boşanan Zeynep Bastık, fotoğrafçı Seren Dal ile aşk yaşamaya başlayınca eski eşten yorum gecikmedi.

PAYLAŞIMLAR AŞKI ELE VERDİ

Yoğun bir konser takvimi olan Zeynep Bastık, gönlünü Seren Dal'a kaptırdı. İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaştı.

Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı, eski eş Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın

TOLGA AKIŞ: ZEYNEP GENÇ VE BEKAR BİR KADIN

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Tolga Akış, "Zeynep'in ilişki haberleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da cevapsız bırakamadı. Bastık ile dostça ayrılan ve her fırsatta bir araya gelen Akış, eski eşinin ilişkisi için "Bence salın insanları. Kariyerinin zirvesinde, genç, bekar bir kadın Zeynep. Nasıl isterse öyle yaşar. Kimle mutlu oluyorsa onunla olur. Ben dahil kimseye verecek bir hesabı yok. Zaten yas tutulacak bir ayrılık da yaşamadık. Herkes kendi hayatıyla ilgilense hiçbir sorun kalmayacak" dedi.

Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı, eski eş Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın
Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı, eski eş Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın
Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı, eski eş Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın
Tolga Akış ve Zeynep Bastık
2 ay önce boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile yeni bir aşka yelken açtı
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Son Dakika Magazin Yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık'a eski eşi Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın, nasıl isterse öyle yaşar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık'a eski eşi Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın, nasıl isterse öyle yaşar - Son Dakika
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