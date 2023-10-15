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2 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan Gonce Vuslateri güzel haberi verdi - Son Dakika

2 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan Gonce Vuslateri güzel haberi verdi

Son Güncelleme: 15.10.2023 15:25

2 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan Gonca Vuslateri yaptığı açıklamayla iddiayı doğruladı. Ünlü oyuncu ''Evet hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem'' diyerek bebek müjdesini verdi.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, gözlerden uzak tuttuğu sevgilisinden 2,5 aylık hamile olduğu haberlerini doğruladı. Vuslateri "Evet hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem" diyerek bebek müjdesini verdi.

GÜZEL HABERİ VERDİ

Şu günlerde Abdullah Oğuz'un "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri anne oluyor. Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2 buçuk aylık hamile olduğu konuşan Gonce Vuslateri'den ilk açıklama: Evet hamileyim

"EVET HAMİLEYİM"

İsmini açıklamadığı sevgilisiyle 7 aydır birlikte olan ünlü oyuncu "Magazinde kendimi okudum az önce. Zaten Birsen Altuntaş dışında kimseye konuşmam. Prensibim oldu bu. Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor.

'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim.. sadece gelene "git" demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım.

Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'bu adam' dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı. Ne isterse o.

Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım" dedi.

2 buçuk aylık hamile olduğu konuşan Gonce Vuslateri'den ilk açıklama: Evet hamileyim

DİLAN POLAT VE İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINA DA DEĞİNDİ

Açıklamasının devamında Dilan Polat ve İsrail- Filistin çatışmasına değinen ünlü oyuncu, "Benim hayatım çok mutlu ve sakin aslında ama insanlar Dilan Polat'a attığı like'ları iptal etmekten tabii zaman mı buluyor. Kardeşim her kafasına para bağlayana atlama huyumuz nedir ki! Neyse. Buraya kadar Gonca dilinde konuştum. Merakı giderdim. Dünyada savaş var. Doğru mu? Siz de her gün benim gibi koca koca çarşafların, çöp torbalarının içinde hayatını kaybetmiş bebek görseniz insanlığınız hangisine el verir.. Ben vicdanımı sokakta bulmadım. Zihniyetime ve yüreğime yaptığım yatırım, kalitesinden şüphesizliğim böyle lakayıt bir sevinç harbine izin vermiyor. Süreç herkesin hayrına olsun. Hepinizi kucaklıyorum. İnsan kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

2 buçuk aylık hamile olduğu konuşan Gonce Vuslateri'den ilk açıklama: Evet hamileyim
2 buçuk aylık hamile olduğu konuşan Gonce Vuslateri'den ilk açıklama: Evet hamileyim
2 buçuk aylık hamile olduğu konuşan Gonce Vuslateri'den ilk açıklama: Evet hamileyim
2 buçuk aylık hamile olduğu konuşan Gonce Vuslateri'den ilk açıklama: Evet hamileyim

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Son Dakika Magazin 2 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan Gonce Vuslateri güzel haberi verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan Gonce Vuslateri güzel haberi verdi - Son Dakika
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