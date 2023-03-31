Ebru Şallı ile ayrılacağı konuşulan Uğur Akkuş'tan sert çıkış: Herkes işine baksın - Son Dakika
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Ebru Şallı ile ayrılacağı konuşulan Uğur Akkuş'tan sert çıkış: Herkes işine baksın

31.03.2023 10:37

2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şallı, herhangi bir davanın açılmadığını ancak kriz yaşadıklarını belirtirken, Uğur Akkuş da boşanma ve evleri ayırma iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Herkes işine baksın" ifadelerini kullandı.

Ünlü model Ebru Şallı ile 2019 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları ileri sürüldü. Günler önce ortaya atılan boşanma iddiasına cevap veren Şallı, kriz yaşadıklarını kabul ederken Uğur Akkuş'tan da bir açıklama geldi.

UĞUR AKKUŞ: HERKES İŞİNE BAKSIN

Eşiyle evleri ayırdıkları iddia edilen Uğur Akkuş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Son iki gündür çıkan haberlerle ilgili işlerimin yoğunluğundan dolayı açıklama yapma fırsatı bulamadım. Ancak beni çevremden arayanların artmasından dolayı bu açıklamayı yazma gereksinimi duydum. Boşanma haberleri her zaman olduğu gibi asılsız olup, evleri ayırdığımız boşanma aşamasında olduğumuz doğru değildir! Eşimin belirttiği gibi her evlilikte ve ilişki de olduğu gibi zaman zaman fikir ayrılıklarımız olmuştur. Bunun olması da gayet normaldir. Bizler robot değiliz, her zaman gülelim eğlenelim, mutluluk pozu verelim, hem de ülke olarak böyle bir yas yaşarken! Tekrar altını çizerek belirtiyorum boşanma haberleri yalan, evleri ayırdığımız yalan. Boşanma hazırlığında olduğumuz yalan, herkes işine baksın" dedi.

EBRU ŞALLI: BOŞANMA YOK, FİKİR AYRILIKLARI YAŞIYORUZ

Ebru Şallı ise çıkan haberlerin ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Çıkan haberlere bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman bizde fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun."

Ebru Şallı ile boşanma kararı aldığı ileri sürülen Uğur Akkuş sessizliğini bozdu: Herkes işine baksın
Ebru Şallı ile boşanma kararı aldığı ileri sürülen Uğur Akkuş sessizliğini bozdu: Herkes işine baksın
Ebru Şallı ile boşanma kararı aldığı ileri sürülen Uğur Akkuş sessizliğini bozdu: Herkes işine baksın
Ebru Şallı ile boşanma kararı aldığı ileri sürülen Uğur Akkuş sessizliğini bozdu: Herkes işine baksın
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Ebru Şallı, Uğur Akkuş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı ile ayrılacağı konuşulan Uğur Akkuş'tan sert çıkış: Herkes işine baksın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Şallı ile ayrılacağı konuşulan Uğur Akkuş'tan sert çıkış: Herkes işine baksın - Son Dakika
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