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3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan bebek müjdesi - Son Dakika

3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan bebek müjdesi

3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur\'dan bebek müjdesi
14.11.2023 08:42

Ağustos ayında iş insanı Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, anne oluyor.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın evliliğinden dünyaya gelen şarkıcı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ağustos ayında iş insanı Muhammet Aydın ile sade bir törenle evlendi. Mutlu bir evlilikleri bulunan çift, bebek beklediklerini duyurdu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Evlenmeden önce müzik kariyerini bitiren ve sahnelere çıkmayan Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından eşi ve bebeğinin ultrason fotoğrafını yayınlayarak bebek müjdesi verdi. "Ya ne diyorsun? Ay çok heyecanlıyım" diyen Tayfur'un paylaşımına tebrik yorumu yağdı. Babalık heyecanı yaşayan Aydın ise "Aile her şeydir. Bebişim ve tatlı annesi" yorumunu yaptı.

Tuğçe Tayfur'un Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu, Muhammet Aydın'ın ise önceki evliliğinden iki kızı olduğu biliniyor.

3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi
3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi
3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi
3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi
3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi
3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi
3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi
3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi
3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi
3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi
3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi
3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan hamilelik müjdesi

Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan bebek müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 ay önce evlenen şarkıcı Tuğçe Tayfur'dan bebek müjdesi - Son Dakika
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