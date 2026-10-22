63\'üncü kez kapılarını açacak Altın Portakal\'ın karbon ayak izi ölçülecek

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 115 filmlik dev seçkisiyle 63'üncü kez sinemaseverlerle buluşuyor. Yaklaşan COP31 BM İklim Değişikliği Konferansı'na özel olarak çevreci bir yaklaşımla tasarlanan festivalde, basılı yayınlar yerini dijitallerine bırakırken, festivalin de karbon ayak izi ölçümü yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Festival, 63 yıldır yaşayan bir gelenek, bir emek ve biz de bu emeğin kararlılıkla arkasındayız. Bu sadece Antalya'nın değil, ülkemizin festivali, bu ülkenin Oscar'ı, Grammy'si” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ilki 1964'te Avni Tolunay'ın girişimiyle gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 63'üncüsü bu yıl 24- 31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu sene sloganı 'Daima' olarak belirlenen festivalin simgesi olan 'Venüs' heykelleri şehrin farklı noktalarına yerleştirildi.

Festival, 24 Ekim Cumartesi günü geleneksel kortej geçişiyle başlayacak ve aynı gün Antalya Kapalı Spor Salonu'nda kırmızı halı ile açılış töreni gerçekleştirilecek. Kentte yaşayan vatandaşların heyecanla bekleyip takip ettiği, sanatçıların katılımıyla düzenlenecek geleneksel kortej ise 24 Ekim’de saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Kortej, Cam Piramit önünden başlayıp, 100'üncü Yıl, Güllük ve Atatürk caddelerini takip ederek Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek. Kırmızı halı geçişinin de yapılacağı, Pınar Altuğ ve Emre Kınay'ın sunacağı açılış töreni ise saat 19.30'da Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek. Açılış töreni vatandaşların da katılımına açık olacak. Kapanış ve ödül töreni ise 31 Ekim'de Cam Piramit'te yapılacak.

AÇILIŞ TÖRENİNDE ONUR VE BAŞARI ÖDÜLLERİ VERİLECEK

Gecede Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a Onur Ödülü, Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş'e Sinema Emek Ödülü sunulurken, genç oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas da Genç Başarı Ödülleri'nin sahibi olacak. Bu yıl 'Sinemaya Katkı Özel Ödülü' ise Beşiktaş Kültür Merkezi'ne (BKM) verilecek.

11 MİLYON LİRA ÖDÜL VERİLECEK

Bu yıl festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda büyük ödül 5 milyon lira olarak belirlendi. Festivalde, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, En İyi Müzik Ödülü, En İyi Kurgu Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Belgesel Film, En İyi Kısa Film'e de ödül verilecek. Aynı zamanda Film Forum kategorisinde de verilecek 5 ödül ile birlikte toplamda 11 milyon lira ödül verilecek.

JÜRİDE, USTA İSİMLER YER ALACAK

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını usta yönetmen Derviş Zaim üstlenirken, jüri üyeleri arasında Fatih Artman, Meryem Uzerli, Aylin Zoi Tinel, Elif Demoğlu, Sırma Bradley ve Rahman Altın yer alıyor. Uluslararası yarışmanın jüri başkanlığını ise görüntü yönetmeni Andreas Sinanos yaparken, Nejat İşler, Yasmine Al Massri, Maryna Er Gorbach ve Fadik Sevin Atasoy jüri koltuğunda oturacak.

16 İLÇEDE FİLMLER GÖSTERİLECEK

Bu yıl festival kapsamında 90'ı ilk kez perde açacak 115 film gösterimi yapılacak. Filmler Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Aspendos ve Perge salonları ile 3 farklı AVM'deki sinema salonlarında gösterilecek. Geçen günlerde satışa çıkan ve büyük ilgi gören festival filmlerinin biletleri ise indirimli 20, tam 50 lira olarak belirlendi. Festival kapsamında 16 farklı ilçede yapılacak 'Gezen Sinema' etkinlikleri ile de filmler vatandaşlara ulaştırılacak. Öte yandan 'Engelsiz Filmler' seçkisi Altın Portakal'da sinemaseverlerle buluşacak. Seçki kapsamında gösterilecek filmler görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler içinse ayrıntılı altyazı desteğiyle erişilebilir bir şekilde gösterilecek.

4 FİLM GALA YAPACAK

Festivalin uluslararası programı kapsamında sinemaseverle buluşacak olan 'Kökler, Işık ve Kamera' başlıklı özel bölümde, savaşın gölgesinde üretmeye devam eden sinemacıların filmlerine yer verildi. 13 filmin yer aldığı özel seçkide İran, Filistin, Ukrayna ve Lübnan sinemasından dikkat çekici filmler festival izleyicisiyle buluşacak. Öte yandan festivalde 'Uyuyan Kadın', 'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması', 'Son Oyun' ve 'Son Yemek' filmlerinin de galası yapılacak.

FESTİVALDE COP31 VİZYONU

9- 20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan COP31 BM İklim Değişikliği Konferansı'yla ilgili olarak da festivalde düzenlemeler yapıldı. İklim krizine karşı duyarlılık gösterilen festivalde önceki yıllarda basılı olarak verilen tüm materyaller dijitale geçirildi. Festival kataloğu ve festival gazetesi bu yıl sadece dijital olarak sinemaseverlere ulaştırılacakken, festival sonrasında ise festivalin oluşturduğu karbon ayak izi ölçülecek.

'GÜZEL BİR KORTEJLE KARŞILARINDA OLACAĞIZ'

Festival hakkında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Altın Portakal Film Festivali'nin Türkiye'nin en köklü ve en prestijli film festivali olduğunu söyledi. Özdemir, "Antalya sinemayı, sanatı doyasıya yaşayacak. Festivalimiz her zamanki gibi geleneksel kortejle başlayacak. Vatandaşlarımızın katılımı bizler için önemli, onları mutlu edecek güzel bir kortejle karşılarında olacağız. Akşamında, saat 19.30'da ise Antalya Spor Salonu'nda 10 bin kişilik salonumuzda tüm vatandaşlarımızın ücretsiz katılabileceği, vatandaşlarımıza açık bir açılış törenimizle perdeyi açacağız. Onur, emek, başarı ve özel ödüllerin sahiplerini bulduğu törenlerimiz, Pınar Altuğ ve Emre Kınay'ın harika açılış ve kapanış sunumlarıyla gerçekleşecek" dedi.

FESTİVALİN KARBON AYAK İZİ ÖLÇÜLECEK

COP31 kapsamında iklim krizine karşı festivalde düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Başkan Vekili Özdemir, "Antalya bu yıl Türkiye'nin uluslararası alanda en büyük organizasyonlarından birine, COP31 İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Biz de festivalimizde buna bir alan açtık ve yeşil setlerle birlikte çevreci bir yaklaşımı önceliğimize aldık. Dijital baskıya geçerek basılı materyallerden uzaklaştık. Festivalimiz bu yıl ilk kez karbon ayak izimizi ölçerek çevreci yaklaşımımızı Antalya'dan tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu yıl çocuklarımıza özel gösterimlerimiz ve engelsiz seçkimiz olacak. Sinemanın erişilebilirliğine bir kapı açmak, bir parantez açmak istedik. 8 gün boyunca 16 ilçemizde gezen TIR'ımız sinemaseverlerle filmlerimizi buluşturacak. Ayrıca gösterime girecek 115 filmin 90'ının Antalya'da ilk kez perde açması, seyircisiyle buluşması bizler için büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE ÇEKİLEN FİLMLER GÖSTERİLECEK

Savaşın yarattığı tüm zorluklara rağmen üreten sinemacılara destek olmak istediklerini belirten Başkan Vekili Özdemir, “‘Daima' dedik bu yıl ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Buradan yanan sinema ışığının öncelikle tüm Türkiye'ye sonra da dünyaya yansımasını istiyoruz. Savaşın yarattığı yıkıma ve tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden sinemacıların o emeğini de perdeye yansıtmak istedik. Filistin, Lübnan, İran ve Ukrayna'dan gelen filmlerimiz bu yıl perdede olacak. 'Kökler, Işık ve Kamera' adıyla 13 filmimiz gösterimde olacak” dedi.

'SADECE ANTALYA'NIN DEĞİL, ÜLKEMİZİN FESTİVALİ'

Festivali hep birlikte yaşama çağrısında bulunan Başkan Vekili Özdemir, "31 Ekim'de Cam Piramit'te yine Emre Kınay ve Pınar Altuğ sunumuyla kapanış törenimizi gerçekleştireceğiz ve Altın Portakal heykelciklerimiz sahiplerini bulacak. Bu sadece Antalya'nın festivali değil. Altın Portakal Film Festivali, 63 yıldır yaşayan bir gelenek, bir emek ve biz de bu emeğin kararlılıkla arkasındayız. Bu sadece Antalya'nın değil, ülkemizin festivali, bu ülkenin Oscar'ı, Grammy'si. Bunu hep birlikte yaşayalım, sanatın ışığı Antalya'dan parlamaya devam etsin" diye konuştu.