"Aç aç" tezahüratlarına kayıtsız kalmamıştı! Ajda Pekkan'nın sahne kostümü dikkat çekti - Son Dakika
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"Aç aç" tezahüratlarına kayıtsız kalmamıştı! Ajda Pekkan'nın sahne kostümü dikkat çekti

20.06.2022 22:03

Bir önceki konserinde hayranlarının "Aç, aç" tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Ajda Pekkan bacağını göstermişti. Seyircilerle sohbet eden süperstar, "Kıyafetime bir şey mi diyorsunuz? Şimdi bana açık havalarda bir şeyler oldu. 'Bacaklarını aç aç' diyorlar. Bende yukarıyı kapattım aşağıyı açtım. Bir acayiplik var mı sizce? Bence yok" diyerek iddialı sahne kıyafetiyle sevenlerine şarkılarını söyledi.

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, İstanbul'da sahneye çıkarak 2,5 saat boyunca klasikleşmiş şarkılarını söyledi. Süperstar, yaptığı sohbetlerle de hayranlarının gönlünü fethetti.

"YUKARIYI KAPATTIM, AŞAĞIYI AÇTIM"

Bir önceki konserinde hayranlarının isteğini kırmayarak bacağını gösteren Ajda Pekkan, bu kez ters köşe yaptı. Siyah kostümüyle dikkat çeken Pekkan, "Kıyafetime bir şey mi diyorsunuz? Şimdi bana açık havalarda bir şeyler oldu. 'Bacaklarını aç aç' diyorlar. Bende yukarıyı kapattım aşağıyı açtım. Bir acayiplik var mı sizce? Bence yok" diyerek seyircileri kahkahaya boğdu.

Ajda Pekkan: Yukarıyı Kapattım Aşağıyı Açtım! Sizce Bir Acayiplik Var Mı?
Ajda Pekkan: Yukarıyı Kapattım Aşağıyı Açtım! Sizce Bir Acayiplik Var Mı?
Ajda Pekkan: Yukarıyı Kapattım Aşağıyı Açtım! Sizce Bir Acayiplik Var Mı?
YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Ajda Pekkan, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Aç aç' tezahüratlarına kayıtsız kalmamıştı! Ajda Pekkan'nın sahne kostümü dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Aç aç" tezahüratlarına kayıtsız kalmamıştı! Ajda Pekkan'nın sahne kostümü dikkat çekti - Son Dakika
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