"Aç aç" tezahüratlarına kayıtsız kalmamıştı! Ajda Pekkan'nın sahne kostümü dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, İstanbul'da sahneye çıkarak 2,5 saat boyunca klasikleşmiş şarkılarını söyledi. Süperstar, yaptığı sohbetlerle de hayranlarının gönlünü fethetti.

"YUKARIYI KAPATTIM, AŞAĞIYI AÇTIM"

Bir önceki konserinde hayranlarının isteğini kırmayarak bacağını gösteren Ajda Pekkan, bu kez ters köşe yaptı. Siyah kostümüyle dikkat çeken Pekkan, "Kıyafetime bir şey mi diyorsunuz? Şimdi bana açık havalarda bir şeyler oldu. 'Bacaklarını aç aç' diyorlar. Bende yukarıyı kapattım aşağıyı açtım. Bir acayiplik var mı sizce? Bence yok" diyerek seyircileri kahkahaya boğdu.