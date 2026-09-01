Acun Ilıcalı hayatının en acı dönemini anlattı :Korku filmi gibiydi - Son Dakika
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Acun Ilıcalı hayatının en acı dönemini anlattı :Korku filmi gibiydi

Acun Ilıcalı hayatının en acı dönemini anlattı :Korku filmi gibiydi
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Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın programında hayatının dönüm noktalarını ve risk alma anlayışını anlattı. Genç yaşta anne ve babasını kaybeden Ilıcalı, yaşadığı acıların kendisini daha cesur hale getirdiğini söyledi. Ünlü televizyoncu, eşi Ayça Çağla Altunkaya’nın macera tutkusundan da bahsetti.

Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olarak hayatına ve kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Televizyon dünyasında elde ettiği başarının arkasındaki süreci anlatan Ilıcalı, aldığı risklerde geçmişte yaşadığı zorlu deneyimlerin etkili olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı hayatının en acı dönemini anlattı :Korku filmi gibiydi

Ölüm ve maddi kayıp konusunda korku taşımadığını belirten Ilıcalı, parayı başarıya ulaşmak için bir araç olarak gördüğünü ifade etti.

“Çok ciddi risk alabiliyorum. Bunun en önemli sebebi, ölümden ve maddi kayıptan korkmamam. Ben parayı hayatımda her zaman başarıya gitmek için bir yakıt olarak gördüm. Zenginler hız yapmaz abi. Sen hız yapan zengin gördün mü mesela? Motosiklete de binmez zengin. ‘Aman bir şey olmasın, parayı buldum’ der. Bende öyle bir kavram yok. Zevklerimi sonuna kadar yaşamak zorundayım kendi açımdan.”

Acun Ilıcalı hayatının en acı dönemini anlattı :Korku filmi gibiydi

“25 YAŞIMA KADAR HAYATIM KORKU FİLMİ GİBİYDİ”

Ilıcalı, gençlik yıllarında peş peşe yaşadığı kayıpların hayata bakışını değiştirdiğini anlattı. Henüz 21 yaşındayken anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, ardından boşanma, iflas ve motosiklet kazası gibi zorlu süreçlerden geçti.

“Allah bana hayatımın ilk döneminde acıyı yaşattı. 25 yaşıma kadar olan bölüm korku filmine koyabileceğin kadar dramatik. Bir anda anne-babasız kaldım, boşandım, 23 yaşında iflas ettim, beş parasız kaldım. 24 yaşında motosiklet kazası geçirdim. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Sonra Allah öyle bir dönem nasip etti ki, iş hayatıma girdiğimden beri hiçbir yılım bir öncekinden daha kötü olmadı.”

Yaşadığı zorlukların ardından iş hayatında önemli bir başarı yakalayan Ilıcalı, maddi gücü hayatının merkezine koymadığını yineledi.

Acun Ilıcalı hayatının en acı dönemini anlattı :Korku filmi gibiydi

EŞİ ÇAĞLA ALTUNKAYA İÇİN “ÇAĞLA DA DELİ” DEDİ

Programda Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya’nın adrenalin tutkusu da gündeme geldi. Altunkaya’nın Fethiye’de yamaç paraşütü yaptığını ve Dubai’de paraşütle atladığını anlatan Ilıcalı, eşinin bazı durumlarda ise korkabildiğini söyledi.

“Çağla da deli. Bir gün kalktı, ‘Yamaç paraşütü yapacağım’ dedi. Gitti Fethiye’de yamaç paraşütü yaptı. ‘Acayip zevkli’ dedi. Sonra da gitti Dubai’de paraşütle atladı. Ona rağmen bazen tekneden korkuyor. ‘Ya sen paraşütle atlamışsın, buradan neden korkuyorsun’ diyorum. ‘Tutamıyorum kendimi’ diyor.”

Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı’nın da geçmişte yaşadığı kazalara değindi. Banu’nun, anne ve babasını kaybettiği kazada araçta bulunduğunu belirten Ilıcalı, kızının daha sonra kendisinin de trafik kazası geçirdiğini söyledi.

Banu’nun teknede olduğu zamanlarda daha temkinli davrandıklarını anlatan Ilıcalı, durumu esprili bir şekilde şöyle ifade etti:

“Büyük kızım Banu, annemlerin rahmetli oldukları kazada vardı. Sonra kendi de arabayla kaza geçirdi, takla attı. O yüzden o olduğu zaman bizim tekne kanoya dönüyor. Venedik’teki kanolar gibi geziyoruz.”

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı hayatının en acı dönemini anlattı :Korku filmi gibiydi - Son Dakika

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