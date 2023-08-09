Afyon Sandıklı Belediye Başkanı, Gökçe Konserini LGBT Desteği Nedeniyle İptal Etti - Son Dakika
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Afyon Sandıklı Belediye Başkanı, Gökçe Konserini LGBT Desteği Nedeniyle İptal Etti

09.08.2023 10:08

Afyon Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Gökçe'nin 11 Ağustos'ta sahne alacağı konserin iptal edildiğini duyurdu. Çöl, Gökçe'nin Onur Haftası'nda yaptığı LGBT destekleyen paylaşımlar nedeniyle konserin iptal edildiğini açıkladı. İptal kararı, kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu.

Afyon Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Gökçe'nin 11 Ağustos'ta sahne alacağı konserin iptal edildiğini duyurdu.

"KUTSAL DEĞERLERİMİZE ZARAR VEREN KİMSEYİ KABUL ETMEYİZ"

X hesabından Gökçe'nin 2021 yılında Onur Haftası kapsamında yaptığı "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" paylaşımını yayınlayarak iptal kararını açıklayan Mustafa Çöl, "Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!" dedi.

Mustafa Çöl'ün iptal kararı kullanıcılarını ikiye böldü.

Şarkıcı Gökçe'nin Onur Haftası'nda yaptığı paylaşımdan dolayı Afyon'daki konseri iptal edildi
Şarkıcı Gökçe'nin Onur Haftası'nda yaptığı paylaşımdan dolayı Afyon'daki konseri iptal edildi
Şarkıcı Gökçe'nin Onur Haftası'nda yaptığı paylaşımdan dolayı Afyon'daki konseri iptal edildi
Şarkıcı Gökçe'nin Onur Haftası'nda yaptığı paylaşımdan dolayı Afyon'daki konseri iptal edildi
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Son Dakika Magazin Afyon Sandıklı Belediye Başkanı, Gökçe Konserini LGBT Desteği Nedeniyle İptal Etti - Son Dakika


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10:08 Afyon Sandıklı Belediye Başkanı, Gökçe Konserini LGBT Desteği Nedeniyle İptal Etti
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SON DAKİKA: Afyon Sandıklı Belediye Başkanı, Gökçe Konserini LGBT Desteği Nedeniyle İptal Etti - Son Dakika
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