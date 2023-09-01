Ajda Pekkan Bodrum'da hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika

Ajda Pekkan Bodrum'da hayvan barınağını ziyaret etti

Son Güncelleme: 02.09.2023 10:08

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Bodrum'daki hayvan barınağını ziyaret ederek sokak hayvanlarının sahiplenilmesi çağrısı yaptı. Görmemezlikten gelmenin büyük bir vicdansızlık olduğunu söyleyen Pekkan, sokak hayvanlarına karşı çocukların daha duyarlı olması için ailelere seslendi.

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti. Beraberinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile barınağa gelen Ajda Pekkan, burada çalışanlar tarafından çiçekle karşılandı. Geçici Bakım Merkezi'ndeki hayvanları kucağına alıp yakından ilgilenen Ajda Pekkan, ailelere çocuklarına hayvan sevgisi aşılaması gerektiğini ve sokak hayvanlarını sahiplenmesi gerektiğini vurguladı.

"HAYVANLARI GÖRMEZLİKTEN GELMEK ÇOK BÜYÜK VİCDANSIZLIKTIR"

Sokak hayvanları konusunda duyarlı olunmasını gerektiğini belirten Ajda Pekkan, "Bodrum Belediyesi çok büyük reformistlik yapıyor. Sanata çok değer verdiği için bizde sanatçı olarak destek vermek istiyoruz. Bundan sonra hep birlikte ilerleyelim. Bende Bodrum'a yeni yeni alışıyorum. Daha çok yerleşik olmak istiyorum. Elim, kolum hep buralarda olacak. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi lazım. Sokaktakileri de korumak lazım. Görmemezlikten gelmek çok büyük bir vicdansızlıktır. Ben insanoğluna yakıştıramıyorum" dedi.

Ajda Pekkan Bodrum'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

"ÇOCUKLAR HAYVANLARI OYUNCAK GÖZÜYLE GÖRÜYOR"

Ailelerin çocuklarına bu konuda eğitim vermek gerektiğini vurgulayan Ajda Pekkan, "Çocuklar hayvanları oyuncak gözüyle görüyorlar. Onların da bir canı var, onlar sevgi istiyorlar. Aç oldukları zaman kimseyi ısırdıklarını görüyor musunuz hayır. Bu diğer hayvanlar içinde geçerli. Onlara yardım etmezsek hiçbir şey yapamıyorlar. Eğer sahiplenilmiyorsa onları kısırlaştıralım. Caddelere salmayalım çünkü onlar korumasız. İnsanlar çocukları çok seviyorlar ben en başta bebekleri çok seviyorum. O empatiyi nasıl yapamazlar onu anlamıyorum" diye konuştu.

Ajda Pekkan Bodrum'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

BODRUM'UN KÜLTÜR VE SANAT ELÇİSİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Ajda Hanım Bodrum'u çok seviyor ve zamanının büyük bir bölümünü Bodrum'da geçirmeyi istiyor. Bizde Ajda Hanım'ın kendi tensipleriyle onu Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olarak ilan etmiştik. Ajda Hanım, 'Faydalı işler yapalım' demişti. İlk hedefi canlarımızdı, çocuklarımızdı. Sonra ise kütüphane yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan Bodrum'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti
Ajda Pekkan Bodrum'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti
Ajda Pekkan Bodrum'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti
Ajda Pekkan Bodrum'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti
Ajda Pekkan Bodrum'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti
Ajda Pekkan Bodrum'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Ajda Pekkan Bodrum'da hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ajda Pekkan Bodrum'da hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika
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