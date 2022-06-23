Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti

23.06.2022 16:59

Bir süredir akıl sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer, 31 yaşında intihar etti.

31 yaşındaki ünlü modelin ölüm haberini ailesi duyurdu.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Ünlü model bir süredir zihinsel sağlık sorunlarından muzdarip olduğu için evinde tedavi ediliyordu.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Evinde sürekli kontrol edilen modelin cesedini Teksas Polisi kontrol sırasında buldu.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Ailesi "Ne yazık ki Niece, zihinsel sorunlarını aşamayarak canına kıydı" diye konuştu.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Niece'in ailesi bir "Niece'te Bağış" adı altında bir yardım organizasyonu kurarak kızlarının adını yaşatacaklarını duyurdu.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Model olarak adını duyuran Waidhofer'un, ayrıca Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi vardı.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti
YORUMLAR
500
Melis Ketenci kimdir? Sosyal medya fenomeni Melis Ketenci kaç yaşında ve Instagram hesabı ne? Melis Ketenci kimdir? Sosyal medya fenomeni Melis Ketenci kaç yaşında ve Instagram hesabı ne? ZONGULDAK - Birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti ZONGULDAK - Birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 17:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement