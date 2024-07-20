Akın Akınözü\'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü

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Hercai'deki performansıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün Karagül ve Deliha gibi yapımlarda yer alan annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü.

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra kibarlığı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Özlem Akınözü'nün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Anne acısıyla yıkılan Akın Akınözü'nde henüz bir açıklama gelmedi. Oyuncunun cenaze töreni de henüz netleşmedi.

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

13 Ekim 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Akınözü, TRT'nin ilk spikerlerinden biri olarak İpek Yolu ve birçok belgeselde seslendirme yaptı. 2003'ten beri Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini üstlenen Akınözü, Sensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Tek Türkiye, Karagül, Zeytin Tepesi, Payitaht Abdülhamit ve Deliha 2'de rol aldı.