Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki müzik sektörüne adım attı - Son Dakika
Üye Girişi

Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki müzik sektörüne adım attı

03.07.2023 10:03

Ayça Tilki, 'Gönlüme Göre Ver' adlı şarkısına çektiği kliple sosyal medyanın gündemine oturdu. Klibinde platonik olarak aşık olduğu genci bıçakladığı sahne tepki çekti. Ayça Tilki, eleştirilere yanıt vererek, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki de müzik sektörüne adımını attı. "Gönlüme Göre Ver" isimli şarkısına klip çeken Ayça Tilki bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

KLİBİ TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce Aleyna Tilki'yle birlikte şarkı sözü yazan Ayça Tilki, "Gönlüme Göre Ver" şarkısını seslendirdi. Şarkısına bir de klip çeken Tilki'nin klipte platonik olarak aşık olduğu genci defalarca bıçakladığı sahne özellikle anne babaların tepkisini çekti. Klibi ağır eleştiri alan Tilki sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki'nin kız kardeşi de şarkıcı oldu! Klibine gelen tepkileri görünce sinirden deliye döndü

EBEVYNLERİ YERDEN YERE VURDU

Ayça Tilki paylaşımında "Klibimin içeriğinden dolayı epey eleştiri almışım 'bunları çocuklar izliyor' tarzında fakat sorun benim klibim değil sayın ebeveynler. Çocuğunuzla ilgilenmeye uğraşmayıp ellerine tutuşturduğunuz cihazları da kontrollü kullandırtmalısınız ya da doğru düzgün çocuklarınızla ilgilenmelisiniz. Benim klibime benzer milyonlarca korku, gerilim ve aksiyon filmi var" dedi.

Aleyna Tilki'nin kız kardeşi de şarkıcı oldu! Klibine gelen tepkileri görünce sinirden deliye döndü
Aleyna Tilki'nin kız kardeşi de şarkıcı oldu! Klibine gelen tepkileri görünce sinirden deliye döndü
Aleyna Tilki'nin kız kardeşi de şarkıcı oldu! Klibine gelen tepkileri görünce sinirden deliye döndü
Aleyna Tilki'nin kız kardeşi de şarkıcı oldu! Klibine gelen tepkileri görünce sinirden deliye döndü
Aleyna Tilki'nin kız kardeşi de şarkıcı oldu! Klibine gelen tepkileri görünce sinirden deliye döndü
YORUMLAR
500

Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki müzik sektörüne adım attı - Son Dakika


Son Dakika
10:08 İstanbul'da 'yanlış zil' dehşeti: Zili karıştırınca bıçaklanıp silahla vuruldu
10:05 İstanbul'da "Yanlış zil" dehşeti: Önce bıçaklandı, ardından silahla vuruldu
10:02 Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki müzik sektörüne adım attı
09:58 Aleyna Tilki'nin kız kardeşi de şarkıcı oldu! Klibine gelen tepkileri görünce sinirden deliye döndü
09:58 Hedef tahtasındaki işletmenin sahibi kendini bu sözlerle savundu: Çocuğun kendisi istedi
09:54 Hedef tahtasındaki işletmenin sahibi kendini böyle savundu: Çocuğun kendisi istedi
09:54 İnterpol'ün aradığı uyuşturucu baronunun sağ kolu "Kara Mamba" Türkiye'de yakalandı
09:52 İnterpol tarafından aranan uyuşturucu baronunun sağ kolu "Kara Mamba" Türkiye'de yakalandı
09:48 Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 yıllık anlaşma sağladı
09:44 Galatasaray, stadyum ve forma sponsorluklarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 10:29:11. #1.12#
SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki müzik sektörüne adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement