Aleyna Tilki'nin bikinili pozlarını gören herkes, zayıflığıyla ilgili yorum yaptı - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin bikinili pozlarını gören herkes, zayıflığıyla ilgili yorum yaptı

22.06.2023 14:57

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, tatil sezonunu Türkiye'de açarak Olimpos'a gitti ve ormanda bikinili pozlar vererek fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Bikinisiyle dikkat çeken Tilki'nin zayıflığı da eleştirildi.

Konserleri, şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaz sezonunu açtı. Sık sık yurt dışına çıkan şarkıcı, tatil sezonunu Türkiye'de açarak Olimpos'a gitti. Ormanda bikinili pozlar veren Tilki, fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Üstüne küçük gelen pembe bikini giyen Aleyna Tilki, deniz ya da plaj yerine ormanda poz vermeyi tercih etti. Ağacın üstüne oturarak pozlar veren şarkıcı, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Hayvan" notunu düştü. Bikinisiyle dikkat çeken Aleyna Tilki, zayıflığıyla da herkesi şaşırttı. Tilki'nin fiziğini gören kullanıcılar "Yemek yemiyor musun? Bu ne zayıflık" ve "Kurumuşsun resmen" yorumunu yaptı.

İşte Aleyna Tilki'nin ormanda verdiği bikinili pozlar...

Aleyna Tilki kendisine küçük gelen bikiniyle poz verdi, herkes fiziğine dikkat çekti
Aleyna Tilki kendisine küçük gelen bikiniyle poz verdi, herkes fiziğine dikkat çekti
Aleyna Tilki kendisine küçük gelen bikiniyle poz verdi, herkes fiziğine dikkat çekti
Aleyna Tilki kendisine küçük gelen bikiniyle poz verdi, herkes fiziğine dikkat çekti
YORUMLAR (3)
  • Suat Aktaş: Mersin'de ekmek yedi buçuk TL olmuş Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Özkaplan: Tilki iken maşallah tarzan olmuş, başka bir haber yokmu acaba? Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Çöp şiş :) Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Aleyna Tilki, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin bikinili pozlarını gören herkes, zayıflığıyla ilgili yorum yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin bikinili pozlarını gören herkes, zayıflığıyla ilgili yorum yaptı - Son Dakika
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