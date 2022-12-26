Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp Avustralya'ya yerleşen oyuncu Mia Wasikowska, üstü kapalı şekilde Hollywood'da tacize uğradığını söyledi

2000'lerin başında şöhrete kavuşan ve "Alice Harikalar Diyarında" isimli filmde oynayan 33 yaşındaki oyuncu Avustralya medyasına konuştu.

" O ZAMANLAR GENÇTİM"

Avustralya doğumlu aktrist, "O zamanlar gençtim ve kendimi nasıl korumam gerektiğini bilmiyordum. Birçok genç kadın oyuncuya Hollywood'da uygunsuz davranılıyor. Hollywood'da kendilerine yönelik uygunsuz davranış gösterilmeyen herhangi bir genç kadın bulmak çok zor" yorumunu yaptı.

AVUSTRALYA'YA TAŞINDI

Wasikowska yaşadığı şiddetin boyutunu ve detaylarını paylaşmazken artık Avustralya'da yaşadığını söyledi. Wasikowska Hollywood'dan taşınıp Avustralya'da yerel projelerde çalıştığını dile getirdi.