Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp Avustralya'ya yerleşen oyuncu Mia Wasikowska, üstü kapalı şekilde Hollywood'da tacize uğradığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp Avustralya'ya yerleşen oyuncu Mia Wasikowska, üstü kapalı şekilde Hollywood'da tacize uğradığını söyledi

26.12.2022 10:09

"Alice Harikalar Diyarında" filminde rol alan Mia Wasikowska, üstü kapalı şekilde yaptığı açıklamada Hollywood'da tacize uğradığını ve bu nedenden dolayı da Avustralya'ya yerleşip oyunculuğa ara verdiğini söyledi.

2000'lerin başında şöhrete kavuşan ve "Alice Harikalar Diyarında" isimli filmde oynayan 33 yaşındaki oyuncu Avustralya medyasına konuştu.

" O ZAMANLAR GENÇTİM"

Avustralya doğumlu aktrist, "O zamanlar gençtim ve kendimi nasıl korumam gerektiğini bilmiyordum. Birçok genç kadın oyuncuya Hollywood'da uygunsuz davranılıyor. Hollywood'da kendilerine yönelik uygunsuz davranış gösterilmeyen herhangi bir genç kadın bulmak çok zor" yorumunu yaptı.

Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp memleketine döndü! Sebebi bakın neymiş

AVUSTRALYA'YA TAŞINDI

Wasikowska yaşadığı şiddetin boyutunu ve detaylarını paylaşmazken artık Avustralya'da yaşadığını söyledi. Wasikowska Hollywood'dan taşınıp Avustralya'da yerel projelerde çalıştığını dile getirdi.

Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp memleketine döndü! Sebebi bakın neymiş
Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp memleketine döndü! Sebebi bakın neymiş
Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp memleketine döndü! Sebebi bakın neymiş
Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp memleketine döndü! Sebebi bakın neymiş
YORUMLAR
500

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp Avustralya'ya yerleşen oyuncu Mia Wasikowska, üstü kapalı şekilde Hollywood'da tacize uğradığını söyledi - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Beşiktaş maçındaki pozisyon Türkiye gündemine oturdu: Hayatımda ilk kez görüyorum
10:15 Dondurucu kar fırtınası nedeniyle 41 kişinin yaşamını kaybettiği ABD'de gökten yarasa yağdı
09:52 Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp Avustralya'ya yerleşen oyuncu Mia Wasikowska, üstü kapalı şekilde Hollywood'da tacize uğradığını söyledi
09:47 Bakan Muş: 4 zincir markete asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarını değiştirdiği gerekçesiyle uyarı yaptık
09:42 Sunucu Arto, partneri Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'den sahnede özür diledi
09:39 6'lı masada mülteci ve İstanbul Sözleşmesi krizi çıktı! Saadet Partisi'nden şerh hamlesi
09:39 Tayvan ve Çin arasında gerilim artıyor! Savaş uçakları sınır hattını geçti
09:35 Papa ile görüşen FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal sözler!
09:30 Jorge Jesus'tan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından futbolcularına uyarı: Gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor
09:14 2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cesur pozları beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 10:23:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp Avustralya'ya yerleşen oyuncu Mia Wasikowska, üstü kapalı şekilde Hollywood'da tacize uğradığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement