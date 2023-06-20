2 çocuk annesi Almeda Abazi, eski formuna kavuştu - Son Dakika
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2 çocuk annesi Almeda Abazi, eski formuna kavuştu

20.06.2023 11:58

Oyuncu Almeda Abazi, Antalya tatilinde siyah mayosuyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. 2 bebek dünyaya getiren Abazi, kısa sürede hamilelik kilolarından kurtularak eski formuna kavuştu. Eşi Tolgahan Sayışman da paylaşımına alev ve kalp emojisiyle yorum yaptı.

2017 yılında meslektaşı Tolgahan Sayışman ile nikah masasına oturan oyuncu Almeda Abazi, 2019 yılında oğlu Efehan'ı, 2021 yılında da kızı Alina'yı kucağına aldı. Tatil sezonunu Antalya'da açan çiftten Abazi'den ilk mayolu poz geldi.

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

696 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Abazi, siyah mayosuyla ayna karşısında verdiği pozu da takipçilerinin beğenisine sundu. 2 bebek dünyaya getiren oyuncunun kısa sürede hamilelik kilolarından kurtularak eski formuna kavuştuğu da dikkatlerden kaçmadı. Eşinin paylaşımına sessiz kalamayan Tolgahan Sayışman ise alev ve kalp emojisi kullanarak yorum yaptı.

2 çocuk annesi Almeda Abazi eski formuna kavuştu! Mayolu pozu mest etti
2 çocuk annesi Almeda Abazi eski formuna kavuştu! Mayolu pozu mest etti
2 çocuk annesi Almeda Abazi eski formuna kavuştu! Mayolu pozu mest etti
2 çocuk annesi Almeda Abazi eski formuna kavuştu! Mayolu pozu mest etti
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Almeda Abazi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 çocuk annesi Almeda Abazi, eski formuna kavuştu - Son Dakika


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