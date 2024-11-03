Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den - Son Dakika
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Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ankara\'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş\'a bir tepki de Özgür Özel\'den

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ödendiği iddiası tartışmaya neden oldu. Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Rakam tek bir konseri değil tüm 29 Ekim etkinliklerini kapsıyor." derken, CHP lideri Özgür Özel'in de, "Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı." şeklinde tepki gösterdiği öğrenildi.

03.11.2024 18:01
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim'de Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödendiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavaş, "Konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Rakam tek bir konseri değil tüm 29 Ekim etkinliklerini kapsıyor." dedi.

"EBRU GÜNDEŞ KONSERİ İÇİN 69 MİLYON LİRA HARCANDI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği Ebru Gündeş konseri tartışmaları da beraberinde getirdi. Konser için ünlü sanatçıya 69 milyon lira ödendiği iddia edildi.

Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
Ebru Gündeş

MANSUR YAVAŞ: İNCELEME BAŞLATTIK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, inceleme başlatıldığını belirtti. Yavaş açıklamasında şunları söyledi: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır.

Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

"RAKAM TÜM ETKİNLİKLERİ KAPSIYOR"

Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

CHP LİDERİ ÖZEL: BU KONSER OLMAMALIYDI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de konuya tepki gösterdiği iddia edildi. Basına kapalı yapılan bir toplantıda Özel'in organizasyondan haberi olmadığını belirterek, "Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" dediği öğrenildi.

Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

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Son Dakika Magazin Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Melih Akyıl:
    İsrafların partisi CHP,elbet bunların hesabı sorulacak mahkeme-i kübra’da ! 120 46 Yanıtla
  • zafer köklü:
    Mansur Yavaş ı itibarsızlaştırmaya çalışmayın Bu geri teper Özgür Özel! Hesabınızı iyi yapın 84 78 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Birileri ekmek bulamazken birileri milyonlar kazanıyor. Haram zehir zıkkım olsun 147 6 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    Tüm 29 Ekim kutlamalarında CHP li belediyelerin Konser harcamalarına dikkat edilsin. eskiden bu konuda AKP eleştirirlerken, şimdi aynısını kendileri yapıyor. Gelen sanatçı ne olurdu Bir kerede para almasa. cumhuriyet onlarında değilmi! 120 12 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Bu da demek oluyor ki; Kim başa gelirse gelsin aksırıncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyecek, yedirecek. Çünkü halkın içinde de fırsat bulunca yemeyecek kimse kalmadı... 74 6 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Heeeee ebru zarrabın eşi diye tepki. Yoksa verilen paraya değil tepki. Vay be 73 7 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Bu eglencelere geldimi para var ama başka halkın ihtiyacı olan bir hizmet olsa para yok devlet versin halkın parasını bu eglencelere harciyorsaniz burnununuzdan gelsin insaAllah 59 3 Yanıtla
  • Kemsl:
    belediyeler borclaniyor fakat adamlar nelerin peşinde. ilk geldiklerinde şov yaptılar,belediyeler israf ediyormuş gibisinden ,şimdi kendileri herkesten beter....bunlara nasıl inanıp oy verelim söyleyin bize 51 3 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Ne Alaka yani Reza Zarrab ile evlendi diye Sürgün mü yesin ? 34 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    lütfen tasarruf çok para bu sayın başkan 35 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den - Son Dakika
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