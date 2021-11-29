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Aralık ayında Netflix'te hangi yapımlar var? İşte gün gün program! - Son Dakika

Aralık ayında Netflix'te hangi yapımlar var? İşte gün gün program!

29.11.2021 09:54

Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2021 Aralık ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

Yılın son ayının programında, "The Hand of God", "Don't Look Up", "The Power of the Dog", "The Witcher" 2. sezon ve "Voir" gibi yapımlar yer alıyor.

Öte yandan fenomen dizi La Casa de Papel'in de final sezonu geliyor.

İşte Netflix'in Aralık 2021 programı...

1 ARALIK: THE POWER OF THE DOG

Başrolünü Benedict Cumberbatch ve Kirsten Dunst'ın paylaştığı "The Power of the Dog", Thomas Savage'ın 1967 tarihli aynı adlı romanına dayanıyor. Jane Campion tarafından yazılıp yönetilen 2021 yapımı western drama filmi, bir çiftlik sahibinin yaşamından bir kesiti konu alacak.

1 ARALIK: LOST IN SPACE (3. SEZON)

Robinson Ailesi'nin yaşadığı maceraları konu alan bilim kurgu dizisi Lost in Space, 3. ve final sezonu ile izleyicilere veda edecek.

3 ARALIK: LA CASA DE PAPEL (5. SEZON 2. KISIM)

Dizinin final sezonunun 5 bölümden oluşan 1. kısmı 3 Eylül'de yayınlandı. Kalan 5 bölüm de 3 Aralık'ta yayınlanacak ve soygunun nasıl tamamlanacağı ortaya çıkacak.

3 ARALIK: JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI (4. SEZON)

6 genç kampçının maceralarını konu alan animasyon dizisi yeni sezonuyla 3 Aralık'ta yayınlanacak.

6 ARALIK: VOIR

Baş yapımcıları arasında David Fincher ve David Prior gibi isimlerin yer aldığı belgesel tarzındaki dizi, izleyicileri heyecanlandıran, hayrete düşüren, zorlayan ve sonsuza kadar değiştiren film sahnelerini derinlemesine inceleyecek.

10 ARALIK: BEKLE BİZİ VAHŞİ DOĞA!

Animasyon filmi "Bekle Bizi Vahşi Doğa!", yuvalarını bulmak için esaretten kaçan bir grup hayvanı konu alıyor.

10 ARALIK: THE UNFORGIVABLE

Başrolünde Sandra Bullock'un yer aldığı film, iki polis memurunu öldürdüğü için 15 yıllık hapis cezasına çarptırılan bir kadının, hapisten çıktıktan sonra tekrar topluma karışmak için çabalamasını konu edinecek.

15 ARALIK: THE HAND OF GOD

Oscar ödüllü senarist ve yönetmen Paolo Sorrentino'nun yeni filmi, 1980'lerde futbola duyduğu sevginin peşinden giderken bir aile trajedisiyle sarsılan genci anlatacak.

17 ARALIK: THE WITCHER (2. SEZON)

Henry Cavill'in başrolünde yer aldığı ve Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan The Witcher'ın 2. sezonu,17 Aralık'ta gösterime girecek.

22 ARALIK: EMILY IN PARIS (2. SEZON)

Chicago'lu pazarlama yöneticisi Emily Cooper'ın Paris'te hayallerindeki pozisyona ulaşmasından sonraki maceralarını konu alan bu dizinin ikinci sezonu izleyicilerle buluşacak.

24 ARALIK: DON'T LOOK UP

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrance, Jonah Hill ve Timothee Chalamet gibi oyuncuların yer aldığı "Don't Look Up", Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı inandırmaya çalışan bir çift araştırmacıyı konu alıyor.

31 ARALIK: COBRA KAI (4. SEZON)

"Karete Kid" filminin devam niteliği sayılan dizinin dördüncü sezonu 31 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

Aralık ayında Netflix'te hangi yapımlar var? İşte gün gün program!

Netflix, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aralık ayında Netflix'te hangi yapımlar var? İşte gün gün program! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aralık ayında Netflix'te hangi yapımlar var? İşte gün gün program! - Son Dakika
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