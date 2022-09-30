Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, İspanya'nın eğlencesiyle ünlü adası İbiza'ya gitti. Çılgın adada tatilin tadını çıkaran Yasmin Erbil, eğlendiği anlara ait kareleri Instagram hesabından yayınladı.
Dekolteli mini bluzuyla eğilerek poz veren Yasmin Erbil'in paylaşımına beğeni yağarken, birçok kişi Mehmet Ali Erbil'in yorumunu gündeme getirdi. Erbil, TikTok'ta dekolteli bir kadına "Pencereyi açmışsın rüzgar girer" yorumunda bulunmuştu.
Son Dakika › Magazin › İbiza tatilinden fotoğraflar paylaşan Yasmin Erbil'e, babasının bir kadına yaptığı skandal yorum hatırlatıldı - Son Dakika