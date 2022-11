ABD'li oyuncu Chris Evans, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi

Uzun bir süre boyunca Kaptan Amerika'ya hayat veren Chris Evans (41), Portekizli oyuncu Alba Baptista (25) ile aşk yaşıyor.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

ABD'li oyuncu Chris Evans, bu yıl People dergisi tarafından "Yaşayan en seksi erkek" seçilmişti. Oyuncu bu kez de özel hayatıyla gündemde. Gönlünü Portekizli oyuncuya kaptıran yakışıklı oyuncu sevgilisiyle, Central Park'ta el ele objektiflere takıldı. Tanınmamak için maske ve güneş gözlüğü takan ikili, görüntülenmekten kurtulamadı.

CHRİS EVANS KİMDİR?

Christopher Robert "Chris" Evans (d. 13 Haziran 1981; Boston, Massachusetts), Amerikalı oyuncudur. Evans 13 Haziran 1981'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston şehrinde doğdu. Evans'ın ilk önemli rolü 2001 yapımı Not Another Teen Movie'deki Jake WyIer karakteridir. Daha önce Boston Public ve The Fugitive dizilerinde, Opposite Sex dizisinde ise bir bölüm rol almıştır. Fantastik Dörtlü serisi, İlk Yenilmez: Kaptan Amerika ve Kaptan Amerika: Kış Askeri filmiyle bilinir. Gucci kozmetik markasının mankenliğini yapmıştır.

Evans, 2017 yılında Gifted adlı aile drama filminde rol almıştır. Bu yıl son olarak Kaptan Amerika rolünü canlandırmıştır. Evans, 2019'da Netflix gerilim filmi Red Sea Diving Resort'ta bir İsrail Mossad ajanını canlandırdı. Aynı yıl Knives Out filminde rol almıştır. Evans şu anda Apple TV suç draması mini dizisi olan Defending Jacob dizisinin başrolüdür.