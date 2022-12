Şarkıcı Kenan Doğulu, elinden ödül aldığı eşi Beren Saat'in konuşması karşısında gözyaşlarına hakim olamadı

"GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Yılın İkonu seçilen şarkıcı Kenan Doğulu, ödülünü 7 yıl önce evlendiği oyuncu Beren Saat'in elinden aldı. Sahnede eşinden övgü dolu sözler duyan Doğulu, duygularına hakim olamadı.

"BİZİ BİR ARAYA GETİREN SONSUZ OLASIKLIKLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Kariyerinde otuzuncu yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu, ödülünü eşinden almak için sahneye çıktı. Saat eşine ödülünü verdikten sonra yaptığı konuşmada "Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum"

KENAN DOĞULU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Eşinin duygusal konuşması karşısından gözyaşlarına hakim olamayan Kenan Doğulu ise "Seni seviyorum" diyerek karşılık verdi. Saat de eşini dudağından öperek kutladı. İkilinin törendeki romantik halleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.