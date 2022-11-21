Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı: Önümüzde hafta tedaviye başlayacağım - Son Dakika
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Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı: Önümüzde hafta tedaviye başlayacağım

21.11.2022 17:06

Başarılı sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Akciğerin kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım" dedi.

Ekranların başarılı televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyledi. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu.

"AKCİĞERİMDE KİTLE TESPİT EDİLDİ"

744 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kötü haberi veren Çağlayan şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

"İŞLERİME ZORUNLU ARA VERİYORUM"

"Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim."

Çağlayan'ın kısa sürede gündem olan paylaşımına Gonca Vuslateri, Berfu Yenenler, Petek Dinçöz, Erol Köse ve Kubat gibi isimlerden geçmiş olsun yorumları yağdı.

Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandı
Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandı
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