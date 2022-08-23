Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı - Son Dakika
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Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı

23.08.2022 09:09

Disney Plus'ın büyük projeleri arasında yer alan ve başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Atatürk dizisinin kadrosuna İngiliz oyuncu Emma Watson'un ardından La Casa de Papel dizisinde Helsinki rolünü oynayan Darko Peric de katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ekrana taşıyacak olan, tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan Atatürk dizisi kadrosuna dünyaca ünlü isimleri katmaya devam ediyor. Aras Bulut İynemli'nin başrol olduğu diziye Harry Potter serisi ile ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson'dan sonra bir isim daha katıldı.

La Case de Papel'in başrol oyuncusu Darko Peric, Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu
Emma Watson

LA CASE DE PAPEL'İN BAŞROLÜ DE KADRODA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Netflix dizisi La Casa de Papel'de oynadığı Helsinki rolü ile tanınan Sırp asıllı oyuncu Darko Peric, kadroya dahil oldu. Dünyaca ünlü isimlerle Türk oyuncuların bir araya geleceği Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak.

La Case de Papel'in başrol oyuncusu Darko Peric, Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu
Darko Peric

MÜZİKLERİ OSCAR ÖDÜLLÜ İSİM YAPACAK

Disney Plus'ın büyük projeleri arasında yer alan Atatürk dizisinin ilk sezonu 6 bölüm olarak hazırlandı. Dizinin müziklerini ise Zimmer, Interstellar, Dune: Çöl Gezegeni, Başlangıç, Sherlock Holmes, Karayip Korsanları gibi dünyaca ünlü projelerin müziklerini yapan Hans Zimmer üstelenecek.

La Case de Papel'in başrol oyuncusu Darko Peric, Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu
Hans Zimmer

TÜRKİYE'YE OLAN SEVGİSİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

La Case de Papel dizisinde Helsinki rolünü oynayan Darko Peric, daha önce verdiği bir röportajda "Finlandiya şehri Helsinki karakterini oynamasaydın hangi şehri seçerdin" sorusuna " Türkiye'den İstanbul şehri" cevabını vererek sevgisini göstermişti.

La Case de Papel'in başrol oyuncusu Darko Peric, Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu
La Case de Papel'in başrol oyuncusu Darko Peric, Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Mustafa Kemal Atatürk, Aras Bulut İynemli, Darko Peric, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı - Son Dakika
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