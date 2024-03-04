Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Formula 1 yarışları için Bahreyn'e gitti. Gündüz yarışları izleyen Subaşı, akşam da veliaht prensinin partisine katıldı. Subaşı'nın başını kapatarak yaptığı dans da dikkat çekti.
Subaşı partiye gitmek için derin göğüs dekolteli beyaz ve siyahtan oluşan dantelli bir elbise tercih etti. Başını siyah bir şalla kapatan Subaşı, hazırlanırken dans etmeyi de ihmal etmedi. Bol bol fotoğraf çeken ünlü isim Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Şeyma Subaşı'nın adı ocak ayında Formula E CEO'su ile anılmıştı. Hakkındaki aşk iddiasını yalanlayan Subaşı Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok. Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor normal. Ben de tam tersi kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim elini bile tutmadım" demişti.
Son Dakika › Magazin › Bahreyn'e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti - Son Dakika
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