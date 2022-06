Bebek'te Pişti Oldular! Bomba Açıklama Geldi

Kerem Bürsin, dün akşam Bebek Backyard adlı mekan çıkışı görüntülendi.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVERİZ, O BENİM ABİM"

Mekanda Cem Yılmaz ile bir hayli samimi olan Bürsin, basın mensuplarının "Cem Yılmaz ile pişti oldunuz. Serenay Sarıkaya sizden sonra Cem Bey ile aşk yaşamıştı. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu sonrası "Cem Bey ile pişti mi olduk? Cem Yılmaz ile? Cem abi ile aramız çok iyi, birbirimizi çok severiz. O yüzden öyle bir sıkıntı yok. Kaç sene öncesinden bahsediyorsunuz lütfen." diyerek evinin yolunu tuttu.

KEREM BÜRSİN VE SERENAY SARIKAYA NEDEN AYRILDI?

İtalya'da ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin hakkında geçtiğimiz aylarda flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İtalyan magazin sitesi Chiecosa, Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili ilginç bir iddiada bulunmuştu.

'EVLİLİK SÖZLEŞMESİ' KRİZ ÇIKARTTI!

İddiaya göre; Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti. Ancak Sarıkaya'nın evlenmek için bir şartı vardı. Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılık kararı aldı.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin kimdir, nereli, kaç yaşında; Kerem Bürsin, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye ( Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD ( Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.

Emerson College Boston'da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles'da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmişti.

Bürsin, "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırmıştır. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur.Yapımcı Roger Corman'ın "Sharktopus" ve "Palace of the Damned" televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol almıştır. "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisinde ise "Ali Smith" karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında "Can Feda" filminde Pilot Yüzbaşı Onur karakterine hayat vermiştir.

Yine 2018 yılında "Yaşayamayanlar" adlı dizide yer almıştır. Bursin 2019 yılında "Muhteşem İkili" dizisiyle ekranlara gelmiştir. Dizide "Mustafa Kerim Can" karakterini canlandırmıştır. 2020 senesinde Games Medya'nın yapımcılığını yaptığı Osman Kaya'nında yönetmenliğini üstlendiği Nilperi Şahinkaya ile oynadığı "Aynen Aynen" adlı bir yeni nesil mini dizide rol almıştır. 2020 yılının ilk aylarında çekimleri yapılan, daha vizyona girmemis olan "Eflatun" filminde Oflaz karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Bursin "Sen Çal Kapımı" adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanmaktadır.

Bursin 2014'te Ege Üniversitesi tarafından yapılan Medya Buluşması ödüllerinde Güneşi Beklerken adlı dizisiyle en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Ardından yine 2014'te Dilek Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Altın objektif ödüllerinde en iyi umut vadeden oyuncu, 2014 Kristalfare Medya ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Ege Üniversitesi Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu, 2014 Ayaklı Gazete 5. Yılın Yıldızları Ödüllerinde En İyi Gençlik Dizisi Erkek Oyuncu, 2014 Yılın Yıldızları Ödüllerinde Unutursam Fısılda adlı filmle En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu ödüllerini almıştır. 2014'te düzenlenen GQ gecesinde GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmüştür.

Sonrasında 2015'te İTÜ Başarı Ödüllerinde yine Unutursam Fısılda adlı filmle En Başarılı Erkek Oyuncu, 2015 GSÜ EN Ödüllerinde Şeref Meselesi adlı diziyle 2014 yılının EN İyi Dizi/Sinema Erkek Oyuncusu ödüllerini almıştır. Son olarak 2017'de Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı dizideki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödüllerinde En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür.

Kerem Bürsin son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol almıştır.