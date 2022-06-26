Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi - Son Dakika
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Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi

26.06.2022 09:15
Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi

İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Nazlı Sabancı'nın gelinlik tercihi ise oldukça beğenildi.

Geçtiğimiz yıl evlenmeye hazırlanan fakat pandemi ve Nazlı Sabancı'nın babasının ani vefatı nedeniyle ertelenen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın düğün töreni, çiftin yakın çevresinin katılımıyla gerçekleşti.

Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi

Çırağan Sarayı'nda aile ve yakın dostlarının katıldığı görkemli düğün töreniyle mutluluklarını taçlandıran Sabancı çiftinin nikah töreni yakın arkadaşları tarafından sembolik bir şekilde gerçekleştirildi.

Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi

Davette ünlü isimler şıklıkta birbiriyle yarıştı. Nazlı Sabancı'nın gelinliği ise herkes tarafından çok beğenildi. Kaynak: Habertürk

Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi
Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi
Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi
Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi
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Son Dakika Magazin Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi - Son Dakika
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