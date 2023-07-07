Berfu Yenenler'in Threads paylaşımlarına eşi Eser Yenenler'den ilk yorum: Ben bir anlık heves sandım - Son Dakika
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Berfu Yenenler'in Threads paylaşımlarına eşi Eser Yenenler'den ilk yorum: Ben bir anlık heves sandım

07.07.2023 14:19

Twitter'a rakip olarak çıkaran Threads uygulamasına üye olan ve peş peşe imalı paylaşımlar yapan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'i kızdırdı. Eşinin paylaşımlarından rahatsız olan Eser Yenenler "Ben bir anlık heves sandım. Threads'da böyle bir tip mi olacaksın sen" diyerek tepki gösterdi.

Teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta tarafından geliştirilen ve Twitter'ın rakibi olarak görülen sosyal medya uygulaması Threads, dün kullanıma açıldı. Kısa sürede milyonlarca üyeye ulaşan uygulamaya ünlü isimler de dahil oldu. Üye olan isimlerin başında gelen Berfu Yenenler'in uygulamadaki paylaşımları eşi Eser Yenenler'i sinirlendirdi.

"HERKESİN MASKESİ DÜŞECEK"

2019 yılında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ve açıklamalarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Threads uygulamasında paylaşımlar yapan Eser Yenenler, "Elon güne karşı yapayalnız böyle de olmusk", " Instagram'daki samimiyetsizlikten sonra burası iyi geldi, herkes gerçek yüzünü göstersin be", "Herkesin maskesi düşecek", "Benim iki tane çocuğum varmış" ve "Bu arada Instagram'daki milyonluk bireyler burada 5 bin takipçide hayırdır burada takipçi satın almayı bulamadınız mı?" gibi paylaşımlar yaptı.

Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser'i sinirlendirdi

ESER YENENLER: BEN HEVES SANDIM AMA BÖYLE BİR TİP Mİ OLACAKSIN?

Eşinin uygulamada peş peşe yaptığı paylaşımlar Eser Yenenler'i rahatsız etti. Berfu Yenenler'e tepki gösteren ünlü oyuncu, "Ben bir anlık heves sandım. Threads'da böyle bir tip mi olacaksın sen" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser'i sinirlendirdi
Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser'i sinirlendirdi
Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser'i sinirlendirdi
Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser'i sinirlendirdi
Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser'i sinirlendirdi
Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser'i sinirlendirdi
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Berfu Yenenler, Eser Yenenler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berfu Yenenler'in Threads paylaşımlarına eşi Eser Yenenler'den ilk yorum: Ben bir anlık heves sandım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berfu Yenenler'in Threads paylaşımlarına eşi Eser Yenenler'den ilk yorum: Ben bir anlık heves sandım - Son Dakika
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