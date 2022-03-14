Bergen filminde olay çıkardı, Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia etti! - Son Dakika
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Bergen filminde olay çıkardı, Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia etti!

14.03.2022 08:31

4 Şubat'ta filmi vizyona giren başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Bergen filminin bir seansında Dilber Ay'ın oğlu olduğu iddia edilen kişi, sanatçının sesinin olmamasına öfkelendi ve olay çıkardı. Hakaretlerinin küfür boyutunu aşmasıyla diğer vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar ise Haberler.com'a gönderilen videoda saniye saniye görüldü.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Bergen filmi, vizyona girdiği günden beri gündemden düşmüyor. Bergen'in katili Halis Serbest'in yaşadığı Adana Kozan'da vizyona girmemesiyle gündeme gelen filmin, dün akşam İstanbul'da yayınlanan bir seansında da olay çıktı.

"DİLBER AY'IN OĞLUYUM" DİYEREK OLAY ÇIKARDI

Haberler.com'a özel olarak gönderilen videoda, 2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia eden bir kişi, dün akşam Bergen filmini izlemeye gitti. Geç bir seansta olan filmi ön sıralardan izleyen adam önce oturduğu yerden tepki gösterdi. Diğer seyircilerin seslerden rahatsız olması üzerine "Kavganızı dışarıda yapın" uyarılarından sonra ise ortalık bir anda karıştı.

Dilber Ay'ın oğlu olduğunu söyleyen adam, Bergen'in filminde olay çıkardı! Hakaret ve küfürler havada uçuştu

SEYİRCİLERE HAKARET YAĞDIRDI

Annesinin 4 Şubat'ta vizyona giren filminin bu kadar izlenmediğini söyleyen adam, "Hiçbirinin burada sesini görmedim. Hepiniz aptalsınız. Anladınız mı?" diyerek filmde Bergen'in sesinin olmamasına tepki gösterdi. Araya giren vatandaşlar ise Dilber Ay'ın oğlu olduğunu söyleyen adamı salondan çıkarmaya çalıştı. Alkollü olduğu ileri sürülen adam, hakaretlerine devam edince bir anda ortalık karıştı.

Dilber Ay'ın oğlu olduğunu söyleyen adam, Bergen'in filminde olay çıkardı! Hakaret ve küfürler havada uçuştu

SALONDAN ÇIKARILDI

Güçlükle sakinleştirilen adam, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkartıldı. Filmin ortasında çıkan kavgadan dolayı vatandaşlar da tepki gösterince film geri sarılarak yeniden ekrana getirildi.

Dilber Ay'ın oğlu olduğunu söyleyen adam, Bergen'in filminde olay çıkardı! Hakaret ve küfürler havada uçuştu
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