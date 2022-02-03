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Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen vizyon tarihi belli oldu! - Son Dakika

Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen vizyon tarihi belli oldu!

03.02.2022 14:27
Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen vizyon tarihi belli oldu!

Bergen filmi ne zaman vizyona girecek merak konusu oldu. Arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi vizyon tarihi belli oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakteri insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bergen ne zaman vizyona girecek?

Şarkıcı Bergen'in hayatı film oldu. "Bergen" adlı film vizyon tarihi belli oldu. Yapımcılığını Orchestra Content'in yaptığı biyografi filmi, daha önce Serenay Sarıkaya'nın Bergen karakterini canlandıracağı film, daha sonra Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından "Bergen'i" canlandıracağını ilan etti. Bergen filmi ne zaman vizyona girecek merak konusu oldu. Arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi vizyon tarihi belli oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakteri insanlar tarafından merak ediliyor. Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen vizyon tarihi belli oldu!

BERGEN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen, Türk arabesk ve fantezi şarkıcısıdır. Bergen "acıların kadını" olarak da bilinen şarkıcı yaşadığı acı dolu hayatı film oldu.Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakteri herkes tarafından merak ediliyor. Bergen filmin vizyon tarihi 4 Mart 2022 sinemalarda seyircisi ile buluşacaktır.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah

Erdal Beşikçioğlu

Tilbe Saran

Ali Seçkiner Alıcı

Nergis Öztürk

Şebnem Sönmez

Ahmet Kayakesen

Nurcan Eren

Suzan Kardeş

Arif Pişkin

BERGEN KİMDİR?

Belgin SarılmışeR veya bilinen sahne adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959, Mersin doğumludur. 14 Ağustos 1989, Pozantı, Adana'da hayatını kaybetmiştir. Türk arabesk ve fantezi şarkıcısıdır. Belgin Sarılmışer, Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti.

Ankara'da konservatuarın orta bölümüne başladı. Okulu yarım bıraktı. Bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalıştı.

Ankara'da bir gece arkadaşlarıyla eğlenmek üzere gittiği Seyman Kulüp isimli pavyonda arkadaşlarının isteği üzerine Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünya başlıklı şarkısını söyledi. Sesini beğenen pavyon sahibi, kendisine sahneye çıkmasını teklif etti. Ankara'da birçok pavyon'da çalıştıktan sonra gelen bir teklifi değerlendirerek Adana'ya gitti.

Adana'da Halis Serbest ile tanıştı. Halis Serbest her gece şarkıcıya çiçekler gönderiyor ve her gece Bergen'in çalıştığı pavyona gidip en ön masadan şarkıcıyı seyrediyor. Halis Serbest'in ısrarı ve inadı ile evlendiler. Ancak Halis Serbest'in başkasıyla evli olduğu ortaya çıkınca Bergen ilişkiye son verdi.

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Bergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen vizyon tarihi belli oldu! - Son Dakika Magazin


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