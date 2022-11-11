Zeynep Bastık'ın fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kovduğu iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Zeynep Bastık'ın fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kovduğu iddia edildi

11.11.2022 11:32

Bir alışveriş merkezinde Zeynep Bastık'la karşılaşan bir kadın, fotoğraf çektirmek isteyince kovulduğunu öne sürdü. Yaşadıklarını bir video yayınlayarak anlatan genç kadın, "Benimle kaba şekilde konuştu, yardım ettiğimde de teşekkür etmedi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gittiği bir alışveriş merkezinde şarkıcı Zeynep Bastık'la karşılaşan bir kadın, fotorğaf çektirme isteğinin geri çevrildiğini ve ünlü ismin kendisine kötü davrandığını iddia etti.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİM KABUL ETMEDİ"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Zeynep Bastık'la yaşadıklarını anlatan genç kadın, "Gittim yanına tatlı tatlı, merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz dedim, sonra elinde 2 parça kıyafet vardı ve dedi ki 'şu an müsait değilim, alışveriş yapıyorum.' Sonra ben dedim ki isterseniz ben elinizdekileri tutabilirim, sonra o da gerek yok dedi, ama böyle kaba söyledi" dedi.

Zeynep Bastık'la fotoğraf çektirmek isteyen hayranı aldığı cevapla şaşkına döndü

"KENDİSİNE YARDIM ETTİM, TEŞEKKÜR BİLE ETMEDİ"

Bastık'a yardım ettiğini ancak kendisine verdiği tepkiye çok şaşırdığını anlatan kadın, "Sonra arkasını döndü, kıyafet almaya uzandı sanırım, sonra çekemedi ben aldım kıyafeti ve verdim kendisine, teşekkür bile etmedi, böyle bir kal geldi bana, sonra gitti bir anda" ifadelerini kullandı.

Genç kadının videosu kısa sürede sosyal medyada viral olurken Zeynep Bastık'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Zeynep Bastık'la fotoğraf çektirmek isteyen hayranı aldığı cevapla şaşkına döndü
YORUMLAR
500
6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in paylaşımı gündem oldu 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in paylaşımı gündem oldu Ateş Kuşları İlk Tanıtım | Yakında atv'de! Ateş Kuşları İlk Tanıtım | Yakında atv'de!

Zeynep Bastık, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık'ın fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kovduğu iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi
12:35 Nihat Hatipoğlu ünlü şarkıcının kızının imam nikahını kıydı
12:16 Yıllar sonra köyüne döndü! Karşısına çıkan akrabasının tepkisi olay oldu
12:05 Oğlunun çocuğunu doğurdu! Sözleri duyanları şaşırttı
11:55 Fenerbahçeli Crespo'dan Türkiye forması giymeye yeşil ışık!
11:30 Tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör turist işletmeciyi öldürdü
11:32 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ilk ke açıkladı! EYT şartlarını sağlayan kaç kişi var?
11:30 Zeynep Bastık'ın fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kovduğu iddia edildi
11:18 İntihar ettiği öne sürülen kız çocuğunun silahla öldürüldüğü belirlendi
11:14 Kadın öğretmenin öğrencilerin babalarıyla flört itirafı olay yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 12:54:04. #1.11#
SON DAKİKA: Zeynep Bastık'ın fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kovduğu iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement