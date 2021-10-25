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Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız - Son Dakika

Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız

25.10.2021 15:08

Geçtiğimiz ay futbolcu Gökhan Çıra'dan tek celsede ayrılan Selin Ciğerci, yeni bir ilişkiye adım attı. Önceki akşam bir basketbolcu ile görüntülenen Ciğerci, yeni ilişkisi için "Aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2019 yılında görkemli bir düğünle evlendiği futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından kendini işlerine veren Ciğerci, Show TV'de yayınlanan bir moda programının jüri üyeliğini yapmaya başladı. Fenomen, önceki akşam gittiği mekanda ismi henüz bilinmeyen bir basketbolcu ile görüntülendi.

"ARAMIZDA CİDDİ BİR ŞEY YOK"

Yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Selin Ciğerci, Posta'ya yaptığı açıklamada özel hayatında hakkında samimi itiraflar yaptı. Aşk iddiasını doğrulayan Ciğerci şunları söyledi: "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor. Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok."

Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkisi hakkında konuştu: Deneme aşamasındayız

"BİRBİRİMİZİ TANIMA EVRESİNDEYİZ"

"Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şuan için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz."

Boşandıktan sonra Gökhan Çıra ile severek ayrıldıklarını söyleyen Ciğerci, yeniden barışma konusunda yeşil ışık yakmış ancak kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçmişti.

Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkisi hakkında konuştu: Deneme aşamasındayız

GÖKHAN ÇIRA: SEVEREK, DOST OLARAK AYRILDIK

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Gökhan Çıra, biten evliliği için "Evliliğin bitmesinde aldatma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Biz severek, dost olarak ayrıldık. Bütün gün beraberdik, artık anlaşamamaya başladığımızı anladık. Biraz daha zaman verseydik kötü ayrılabilirdik. İşlerimiz ortak, ofiste karşılaşıyoruz" demişti.

Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız

Selin Ciğerci, Basketbolcu, Gökhan Çıra, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Isa Ertem: Severek dost olarak ayrıldık demiş başka yeni ilişki için deneme aşamasındayız . Çok güldüm inanın , neyi denediniz pardon..... . Böyle bir yaşam tarzı gavur diye tabir edilen başka milletten insanlarda bile yok. Bu ne perhiz bu ne diyet. Cevap Yaz 37 3 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız - Son Dakika
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