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Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan - Son Dakika

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan

23.11.2021 15:56
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan

Salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları Masumlar Apartmanı, Yalancı ve Destan'ın yeni bölüm fragmanları yayımlandı. Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı, Yalancı 10. bölüm, Destan ilk bölümüyle merak konusu.

İzleyicilerin yeni bölümlerini merakla beklediği diziler arasında yer alan Masumlar Apartmanı, Yalancı ve Destan dizilerinin yeni bölüm fragmanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ufuk'un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han'ın Rüya'ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye'nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben'in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.

Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye'nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat'ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye'nin yaptığı bir şey Gülben'e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır. Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye'yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır.

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan

YALANCI DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan

Ebru Destan, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan - Son Dakika
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