Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım - Son Dakika
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Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım

Bülent Ersoy\'un \'\'Erkekler uygunsuz davranışları var\'\' dediği makyör Tolgahan Karataş\'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım

Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrılırken cinsel hayatını ifşa ederek tepki gösterdiği makyör Tolgahan Karataş, yasal yollara başvuruyor. Otele çağırdığı erkeklerle ilişki yaşadığı iddiasını reddeden Karataş, ''Mesai dışındaki hayatım bana aittir'' dedi.

18.07.2024 11:17
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Diva lakaplı Bülent Ersoy, Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde programından ani bir kararla ayrıldı. Programdan makyörü Tolgahan Karataş yüzünden ayrıldığını söyleyerek "Sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisindeydi" diyen Ersoy'a Karataş'tan cevap gecikmedi.

"HUKUKİ HAKLARIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM"

Bülent Ersoy'un ortaya attığı iddiaları kesin bir dille yalanlayan Tolga Karataş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün hakkımda ortaya atılan ve tamamen asılsız olan iddialarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bülent Ersoy tarafından hakaretlerle ve cinsel şiddet içeren bir üslupla cinsel yönelimimi hedef alarak konakladığım yerde farklı insanlarla birliktelik yaşadığım şeklinde ithamlar dile getirilmiştir. Mesai saatleri dışındaki hayatımın bana ait olduğu vurgusu ile diğer bütün iddiaları kesinlikle reddediyor ve açıklamada yer alan tüm hakaretlere ilişkin hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağımı kamuoyuna duyurmak istiyorum."

"KİŞİLİK HAKLARIMA ZARAR VERİYOR"

"Bu tür ağır ve dayanıksız ithamlar, kişilik haklarıma ciddi şekilde zarar vermekte olup bu şahsın basına yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle var olan hakaretlere ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca manevi tazminat haklarımı kullanacağımı belirtmek isterim. Ayrıca bu şahsın iftiralarının arka planında yatan gerçeklerin de kamuoyunca bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Bahsi geçen kişinin yapımdan ayrılma isteği için bu durumu bahane ederek şahsıma yönelik iftiralar atmayı seçmiş olması son derece üzücüdür. Bu tür mesnetsiz suçlamalarla profesyonel ve kişisel itibarımı zedelemeye çalışmak, kabul edilemez ve hukuki olarak karşılıksız kalmayacaktır."

Bülent Ersoy'un 'Erkekler uygunsuz davranışları var' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım

BÜLENT ERSOY, TOLGAHAN KARATAŞ'IN ÖZEL HAYATINI İFŞA ETTİ

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak hem Dünya Güzellerim'den ayrıldığını duyuran hem de Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa eden Bülent Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman şeffaf olmayı yeğleyen bir kişi olarak bu kez yine aynı şeffaflıkla sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istediğim için bu duyuru yazımı kaleme aldım efendim. Dünya Güzellerim Tatilde programında makyörüm olarak çalışan Tolgahan Karataş'ın sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum."

Bülent Ersoy'un 'Erkekler uygunsuz davranışları var' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım

"YÖNETİM KADROSUNDAN BİRİ DE 3 KİŞİ OLARAK BU DURUMA EŞLİK ETTİ"

"Bu iş ortamı ve iş etiğine uygun olmayacak davranış biçimlerinden oradaki bazı ekip personelinin de bilgisi olduğunu öğrendim. Hatta ve hatta uygunsuz davranış biçimleri sergilenen ortamda 3. kişi olarak yönetim kadrosundan bir kişinin daha bu durumlara eşlik ettiğini biliyorum ama şu anda ismini telaffuz etmek istemiyorum."

"GECE YARISI VİLLADAN KOVDURDUM"

"Hal böyle olduğu içim makyör Tolgahan Karataş beyefendi ile olan iş akdimi tek taraflı olarak feshettim zira bunlar benim hayat felsefem gereği, yaşam tarzıma, bulunduğum mevkiye, kişiliğime ve starıma ters düşen davranış biçimleridir. Ve bu davranış biçimleriyle karşı karşıya bırakıldığım için kendisini gece yarısı villadan kovdum ve kovdurdum. Makyör beyefendi de kendisini savunmak adına 'Ben homoseksüelim ve bazı ihtiyaçlarım var. Bunları karşılamak için de kimseden izin almam, kimseye de hesap vermem' gibi bir açıklama yaptı."

Bülent Ersoy'un 'Erkekler uygunsuz davranışları var' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım

"GİDER PARANIZI VERİR OTELDE KENDİNİZİ DUVARDAN DUVARA VURDURURSUNUZ"

"İçerisinde bulunduğu durumun rezaleti yetmiyormuş gibi olmayan şahsiyeti bu savunmaları ile iyice dibe vurdu. Ben de kendisine sizin hangi cinsiyete sahip olduğunuz ya da canınızın neler çekip çekmediği, kendisini nasıl tatmin edip etmeyeceğiniz ya da tatmin ettireceğiniz tarzlar beni enterese etmez. Beni enterese eden sadece sizi çok basit bir ruha ve kalitesiz bir kişiliğe sahip olup bu villaya dışarıdan, sokaktan adam bulup çekimleri yapılmış olduğunu villanın içerisine sokup iş etiğine uygun olmayan bu basit davranışları sergilemiş olmanız. Çünkü herkes her şeyi yapabilir ama bu burada efkar-ı umumiyenin huzurunda bu işler olmaz beyefendi. Dışarıya gider paranızı verir otel odanızı tutar orada bu seviyesiz davranış biçimlerinizi kendinizi duvardan duvara vurdurup yaşarsınız diyerek kendisini gecenin bir yarısı o cünüp haliyle kapının önüne koydurdum."

"11. BÖLÜMLE KENDİ FİNALİMİ VERDİM"

"Ayrıca buradaki bazı kişilerin yönetim noksanlıkları gereği ve başıboş davranış biçimleri sebebiyle daha fazla bu mahallevari avam ortamda kalamayacağımı Bloom Medya patronu sayın Uygar Ataş beyefendiye de ilettirip 11. bölümde kendi finalimi verdim ve programdan ayrıldım. Şimdi de evime dönüyorum."

Bülent Ersoy'un 'Erkekler uygunsuz davranışları var' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
Bülent Ersoy'un 'Erkekler uygunsuz davranışları var' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
Bülent Ersoy'un 'Erkekler uygunsuz davranışları var' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım

Bülent Ersoy, Karataş, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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