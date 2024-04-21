Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık - Son Dakika
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Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık

Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık

Son günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülen ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. X hesabından paylaşım yapan Yılmaz, ''Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var.'' ifadelerini kullandı.

21.04.2024 20:57  Güncelleme: 21:02
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Serenay Sarıkaya'yla bir dönem aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla eski sevgilisi Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülmüştü. Yılmaz bu kez de ısırılmış Acıbadem kurabiyesi fotoğrafı paylaştı. Yılmaz'ın bu paylaşımı da gönderme olarak algılanınca ünlü komedyen adeta çileden çıktı.

Sosyal medyadan sık sık tarif ve spor paylaşımlarında bulunan Necla Karahalil'le aşk yaşayan Cem Yılmaz, "GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri" gecesindeki dekolteli elbisesiyle gündem olan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünüldü. Ayrık gözleriyle tanınan İngiliz komedyen Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşan Yılmaz'ın, Sarıkaya'nın "göğüslerine gönderme" yaptığı düşünüldü.

Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık

CEM YILMAZ SERENAY SARIKAYA'YA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Eski sevgilisine gönderme yaptığı düşünülen Cem Yılmaz, kendisine yönelik tepkilerin artmasından sonra bir gözünde görme kaybı olduğu için böyle bir paylaşım yaptığını söyledi. Sarıkaya'nın ise şaşı pozu ile paylaştığı fotoğraf, Cem Yılmaz'a misilleme olarak algılandı.

Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık

ISIRILMIŞ KURABİYE FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ünlü komedyenin son olarak yaptığı paylaşım da tepki çekti. "Acıbadem'deyim ama iyiyim, küçük mutluluklar" notuyla ısırılmış Acıbadem kurabiyesi paylaşan Cem Yılmaz'ın yeniden Sarıkaya'ya gönderme olarak düşünüldü.

Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık

SOSYAL MEDYADAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere bu kez X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Yılmaz, "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var." dedi.

Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık

TELESKOP FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz son olarak ise X'teki kişisel sosyal medya hesabından teleskop fotoğrafı paylaştı.

Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

Serenay Sarıkaya, Sosyal Medya, Cem Yılmaz, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İshak Klein: Cem başkanım!.. Adamsın!.. Gerisi teferruat!.. Salla a. 2 13 Yanıtla
  • Bu Kim: bize ne ? bircok faydali haberler var bizi bunlarla oyalamiyin lütfen 13 0 Yanıtla
  • ferhat eser: ekran yasağı denen birşey vardı eskiden çekin fişi 1 hafta içinde bunun ve bunun gibilerin adını unutmazlarsa bende birşey bilmiyorum 5 1 Yanıtla
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