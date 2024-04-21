Serenay Sarıkaya'yla bir dönem aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla eski sevgilisi Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülmüştü. Yılmaz bu kez de ısırılmış Acıbadem kurabiyesi fotoğrafı paylaştı. Yılmaz'ın bu paylaşımı da gönderme olarak algılanınca ünlü komedyen adeta çileden çıktı.
Sosyal medyadan sık sık tarif ve spor paylaşımlarında bulunan Necla Karahalil'le aşk yaşayan Cem Yılmaz, "GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri" gecesindeki dekolteli elbisesiyle gündem olan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünüldü. Ayrık gözleriyle tanınan İngiliz komedyen Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşan Yılmaz'ın, Sarıkaya'nın "göğüslerine gönderme" yaptığı düşünüldü.
Eski sevgilisine gönderme yaptığı düşünülen Cem Yılmaz, kendisine yönelik tepkilerin artmasından sonra bir gözünde görme kaybı olduğu için böyle bir paylaşım yaptığını söyledi. Sarıkaya'nın ise şaşı pozu ile paylaştığı fotoğraf, Cem Yılmaz'a misilleme olarak algılandı.
Ünlü komedyenin son olarak yaptığı paylaşım da tepki çekti. "Acıbadem'deyim ama iyiyim, küçük mutluluklar" notuyla ısırılmış Acıbadem kurabiyesi paylaşan Cem Yılmaz'ın yeniden Sarıkaya'ya gönderme olarak düşünüldü.
Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere bu kez X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Yılmaz, "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var." dedi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz son olarak ise X'teki kişisel sosyal medya hesabından teleskop fotoğrafı paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık - Son Dakika
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