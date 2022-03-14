Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim - Son Dakika
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Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim

14.03.2022 15:14

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yılmaz'ın "Hastaların Tıp Bayramı kutlu olsun, doktorlar için bir şey söylemeyeceğim" sözleri kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında yayıldı.

Gündeme ilişkin konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, bu sefer de 14 Mart Tıp Bayramı'nda imalı bir paylaşım yaptı.

"HASTALARIN TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Cem Yılmaz, Tıp Bayramı paylaşımında "Tüm hastaların 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Doktorlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Eğer hasta olmazsak doktor da olmaz lütfen hasta olmayalım. Eğer el ele... ver... neyse" ifadelerini kullandı.

Tıp Bayramı'nı kutlayan Cem Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı

TIP BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ

"Tıphane-i Amire" ve "Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okullarının açılış tarihi olan 14 Mart 1827, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Tıp Bayramı ilk kez, Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgal edildiği günlerde yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919'da kutlandı. Günümüzde de 14 Mart tarihi her yıl Tıp Bayramı olarak kutlanıyor.

Tıp Bayramı'nı kutlayan Cem Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı
Tıp Bayramı'nı kutlayan Cem Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı
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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim - Son Dakika


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