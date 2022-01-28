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Cenazede birlik oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken yan yana yürüdü - Son Dakika

Cenazede birlik oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken yan yana yürüdü

28.01.2022 16:59

Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de toprağa verildi. Aldıkları ölüm haberiyle yıkılan Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile Ece Erken anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu'nun koluna girerek destek oldu.

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dün gece İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi.

ACILI ANNENİN ESKİ VE YENİ GELİNİ KOLUNA GİRDİ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinin getirilmesinin ardından taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nden eşi ünlü sunucu Ece Erken, kayınpederi babası Akif ve kayınvalidesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu hazır bulundu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıl evli kalan ve iki çocuk dünyaya getiren Benan Kocadereli de cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Yürüyerek camiye geçildiği esnada ise Ece Erken ve Benan Kocadereli ayakta durmakta güçlük çeken anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu'nun koluna girdi.

Cenazede tek yürek oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken aynı karede

ECE ERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cami avlusundaki tabutunun başında eşi ünlü sunucu Ece Erken, babası Akif ve annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu uzun süre gözyaşı döktü.

Cenazede tek yürek oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken aynı karede

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile yakınları katılırken, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazede tek yürek oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken aynı karede
Cenazede tek yürek oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken aynı karede
Cenazede tek yürek oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken aynı karede
Cenazede tek yürek oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken aynı karede
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Saldırı, Rize, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cenazede birlik oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken yan yana yürüdü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Cenazede birlik oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken yan yana yürüdü - Son Dakika
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