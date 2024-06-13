Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak\'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

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Başarılı oyuncu Çiçek Dilligil ile sevilen sanatçı Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan Öztoprak, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme kararı aldı. Bir süredir yurt dışında olan Öztoprak sosyal medya hesabından son halini paylaşmayı ihmal etmedi.

HAYATINA AMERİKA'DA DEVAM EDİYOR

Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak, cinsiyet değiştirme sürecine girdikten sonra adını Ayda olarak değiştiren Öztoprak, Instagram hesabından da aktif paylaşımlar yapıyor. Arkadaşlarıyla zaman geçiren Öztoprak, kafede ruj sürerken çektiği karesini ve Amerika'da yürüyüş yaptığı anları paylaştı.

AİLEDEN TAM DESTEK

Sevilen oyuncu Çiçek Dilligil, çocuğunun cinsiyet değiştirme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor."

İşte Ayda Öztoprak'ın son hali...