Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali - Son Dakika
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Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

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Cinsiyet değiştirme kararı alarak adını Ayda olarak değiştiren Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak çiftinin oğulları Ardahan Öztoprak, son haliyle dikkat çekti.

13.06.2024 08:41
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Başarılı oyuncu Çiçek Dilligil ile sevilen sanatçı Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan Öztoprak, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme kararı aldı. Bir süredir yurt dışında olan Öztoprak sosyal medya hesabından son halini paylaşmayı ihmal etmedi.

HAYATINA AMERİKA'DA DEVAM EDİYOR

Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak, cinsiyet değiştirme sürecine girdikten sonra adını Ayda olarak değiştiren Öztoprak, Instagram hesabından da aktif paylaşımlar yapıyor. Arkadaşlarıyla zaman geçiren Öztoprak, kafede ruj sürerken çektiği karesini ve Amerika'da yürüyüş yaptığı anları paylaştı.

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

AİLEDEN TAM DESTEK

Sevilen oyuncu Çiçek Dilligil, çocuğunun cinsiyet değiştirme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor."

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

İşte Ayda Öztoprak'ın son hali...

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak\'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

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Son Dakika Magazin Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Fatih COŞKUN: RABBİM SEN HERŞEYİN EN İYİSİNİ EN GÜZELİNİ BİLENSİN BİZDERİ DOĞRU YOLDAN ŞAŞIRTMA. 177 0 Yanıtla
    Mahmut: âmîn 50 0
  • Yusuf KORKMAZ: Bunu neden haber yapıp güzel bir şeymiş gibi lanse ediyor ve kötü örnekleri gençlere normalmiş gibi göstermeye çalışıyorsunuz. 133 1 Yanıtla
    Kemsl: zaten lgbt denilince medya ayrı bir saygı gösteriyor 1 0
  • Behzat: ne dememizi bekliyorsunuz. 64 0 Yanıtla
  • Oğuzcan Çiçek: iğrenç desem Rabbimin gücüne gider ama hala ilk bakışta erkek diyebiliyoruz sana 41 1 Yanıtla
  • Bilal Oduncu: Hz Muhammed (sav) cinsiyet degisterenlere lanet etmiştir. 25 0 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: Allah o anaya babaya sanır versin 8 5 Yanıtla
    Bilal Oduncu: ailesi destekliyor 4 3
  • Ulku Girgin: fiziksel rahatsızlık olduğunu düşünüyorum hormonal Bir rahatsızlık . kimseye eleştirmemek bilip bilmeden yargılamamak lazım anne baba olarak doğru olanı yapıyorlar 2 8 Yanıtla
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