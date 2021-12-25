Danilo Zanna'dan boşanan Tuğçe Demirbilek'ten dikkat çeken paylaşım: Kimsenin kalbini gömmek için çabalamayın

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna ile 2012 yılında nikah masasına oturduğu Tuğçe Demirbilek, tek celsede boşandı. 9 yıllık evliliğin ardından çiftin çocukları Zeno Zanna hakkında ortak velayet kararı çıktı. 9 yıllık evliliği biten Demirbilek ise yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demirbilek, 8 yıl önce yaptığı bir paylaşımı yeniden yaptı. Demirbilek'in paylaşımında ise "Kimseyle, kimsenin bilmediği bir oyunu oynamayın. Yağmurunu yırtmayın, duasına basmayın, kimsenin kalbini bulamayacağı bir yere gömmek için çabalamayın. Aslında hayat; dinler tarihinden uzun, ölmekten kısa ve rüyalarda olup biten her şeyden de daha tuhaftır anlayın" yazıyor.
Tuğçe Demirbilek'in yıllar önce paylaştığı bir şiiri yeniden sosyal medya hesabından paylaşması, "Danilo Zanna'ya gönderme mi yaptı?" sorusunu akıllara getirdi.
İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 12. Aile Mahkemesindeki duruşmada Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, "Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.
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