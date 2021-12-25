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Danilo Zanna'dan boşanan Tuğçe Demirbilek'ten dikkat çeken paylaşım: Kimsenin kalbini gömmek için çabalamayın - Son Dakika

Danilo Zanna'dan boşanan Tuğçe Demirbilek'ten dikkat çeken paylaşım: Kimsenin kalbini gömmek için çabalamayın

25.12.2021 08:51

15 Aralık'ta MasterChef jürisi Danilo Zanna ile 9 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Demirbilek'in paylaşımında "Kimsenin kalbini bulamayacağı bir yere gömmek için çabalamayın" sözleri eski eşine gönderme olarak yorumlandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna ile 2012 yılında nikah masasına oturduğu Tuğçe Demirbilek, tek celsede boşandı. 9 yıllık evliliğin ardından çiftin çocukları Zeno Zanna hakkında ortak velayet kararı çıktı. 9 yıllık evliliği biten Demirbilek ise yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"KİMSEYLE, KİMSENİN BİLMEDİĞİ BİR OYUNU OYNAMAYIN"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demirbilek, 8 yıl önce yaptığı bir paylaşımı yeniden yaptı. Demirbilek'in paylaşımında ise "Kimseyle, kimsenin bilmediği bir oyunu oynamayın. Yağmurunu yırtmayın, duasına basmayın, kimsenin kalbini bulamayacağı bir yere gömmek için çabalamayın. Aslında hayat; dinler tarihinden uzun, ölmekten kısa ve rüyalarda olup biten her şeyden de daha tuhaftır anlayın" yazıyor.

Danilo Zanna ile tek celsede boşanan Tuğçe Demirbilek'ten dikkat çeken paylaşım: Kimsenin kalbini gömmek için çabalamayın

ESKİ EŞE GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Tuğçe Demirbilek'in yıllar önce paylaştığı bir şiiri yeniden sosyal medya hesabından paylaşması, "Danilo Zanna'ya gönderme mi yaptı?" sorusunu akıllara getirdi.

20 DAKİKADA BOŞANDILAR

İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 12. Aile Mahkemesindeki duruşmada Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Danilo Zanna ile tek celsede boşanan Tuğçe Demirbilek'ten dikkat çeken paylaşım: Kimsenin kalbini gömmek için çabalamayın

"DOSTLUKLARI VE ARKADAŞLIKLARI DEVAM EDECEK"

Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, "Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

Danilo Zanna ile tek celsede boşanan Tuğçe Demirbilek'ten dikkat çeken paylaşım: Kimsenin kalbini gömmek için çabalamayın
Danilo Zanna ile tek celsede boşanan Tuğçe Demirbilek'ten dikkat çeken paylaşım: Kimsenin kalbini gömmek için çabalamayın
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Danilo Zanna, MasterChef, İtalyan, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Danilo Zanna'dan boşanan Tuğçe Demirbilek'ten dikkat çeken paylaşım: Kimsenin kalbini gömmek için çabalamayın - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Danilo Zanna'dan boşanan Tuğçe Demirbilek'ten dikkat çeken paylaşım: Kimsenin kalbini gömmek için çabalamayın - Son Dakika
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