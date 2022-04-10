David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi! - Son Dakika
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David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!

10.04.2022 16:49

David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz, 3 milyon sterline (yaklaşık 58 milyon TL) mal olan ve ünlülerin akın ettiği bir düğünle evlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen görkemli törenden ise yalnızca uzaktan görüntü alınabildi.

Eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz, görkemli bir düğünle evlendi. Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne ünlü isimler akın etti.

PAPARAZZİLER YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaştı. Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı. Paparazziler düğünü uzaktan görüntülemek için yoğun çaba sarf etti. Gelin ve damat net olarak görüntülenemezken, davetliler, düğünün yapılacağı yere girerken fotoğraflanabildi.

Dünya bu düğünü konuşuyor! David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi

58 MİLYON TL'LİK DÜĞÜN

Basına yansıyan haberlere göre Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in büyük servet sahibi aileleri, düğünün muhteşem geçmesi için kesenin ağzını açtı. Ünlü ailelerin çocukları için yaptığı düğün, iddialara göre 3 milyon sterline (yaklaşık 58 milyon TL) mal oldu.

Dünya bu düğününü konuşuyor! David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi
Dünya bu düğününü konuşuyor! David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi
Dünya bu düğününü konuşuyor! David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi
Dünya bu düğününü konuşuyor! David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi



David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
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Son Dakika Magazin David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi! - Son Dakika


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