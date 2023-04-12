Eşi Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Demet Özdemir cephesinden konuya ilişkin açıklama: Çok yoğun çalışıyor - Son Dakika
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Eşi Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Demet Özdemir cephesinden konuya ilişkin açıklama: Çok yoğun çalışıyor

12.04.2023 15:04

Demet Özdemir, bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları haberleriyle gündeme geldiği eşinin başrol olduğu "Özür Dilerim" filminin galasında yer almadı. Koç, ilk gösterimde Özdemir'le ilgili soruları yanıtsız bırakırken basın danışmanı araya girerek, "Demet Özdemir yoğun çalışıyor, şu an sette" ifadelerini kullandı.

Başrollerini İbrahim Büyükak, Gizem Karaca ve Oğuzhan Koç'un paylaştığı "Özür Dilerim" filminin dün akşam galası yapıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği galada gözler Oğuzhan Koç'un boşanma iddiasıyla sık sık gündeme geldiği eşi Demet Özdemir'i aradı.

GALAYA KATILMADI

Şimdilerde Engin Akyürek ile Adım Farah dizisinin başrolünü paylaşan Demet Özdemir, sesiyle yer aldığı filmin galasına katılmadı. Eşini özel gününde yalnız bırakan Özdemir, filmle ilgili hiçbir paylaşım da yapmadı.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Nedenini basın danışmanı açıkladı: Çok yoğun çalışıyor

BASIN DANIŞMANI: DEMET ÖZDEMİR SETTE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film ekibine Demet Özdemir soruldu. Araya giren çiftin arkadaşı İbrahim Büyükak, "Filmde bir sesli yanıt sistemi var. Sesli yanıt sistemine sesiyle can verdi. Sahne de gerçekten çok komik oldu. O yüzden de sizin aracılığınızla Demet'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Bu sırada Oğuzhan Koç'un basın danışmanı Özgür Aras söze girerek Demet Özdemir'in dizisinin setinde olduğu ve çok yoğun olduğunu belirtti.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Nedenini basın danışmanı açıkladı: Çok yoğun çalışıyor

OĞUZHAN KOÇ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Sık sık boşanma haberleriyle gündeme gelen Oğuzhan Koç ise muhabirlerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakarak "İnan şahane bir ekibiz. Burada ustalarımız var. Filmimizi anlatıyoruz. Olayı magazine dökmeyelim. Karşılaştığımızda konuşuruz. Bugün bence bunun yeri değil" demekle yetindi.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Nedenini basın danışmanı açıkladı: Çok yoğun çalışıyor
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Nedenini basın danışmanı açıkladı: Çok yoğun çalışıyor
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Nedenini basın danışmanı açıkladı: Çok yoğun çalışıyor
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Son Dakika Magazin Eşi Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Demet Özdemir cephesinden konuya ilişkin açıklama: Çok yoğun çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Demet Özdemir cephesinden konuya ilişkin açıklama: Çok yoğun çalışıyor - Son Dakika
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