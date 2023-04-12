Eşi Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Demet Özdemir cephesinden konuya ilişkin açıklama: Çok yoğun çalışıyor

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Başrollerini İbrahim Büyükak, Gizem Karaca ve Oğuzhan Koç'un paylaştığı "Özür Dilerim" filminin dün akşam galası yapıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği galada gözler Oğuzhan Koç'un boşanma iddiasıyla sık sık gündeme geldiği eşi Demet Özdemir'i aradı.

GALAYA KATILMADI

Şimdilerde Engin Akyürek ile Adım Farah dizisinin başrolünü paylaşan Demet Özdemir, sesiyle yer aldığı filmin galasına katılmadı. Eşini özel gününde yalnız bırakan Özdemir, filmle ilgili hiçbir paylaşım da yapmadı.

BASIN DANIŞMANI: DEMET ÖZDEMİR SETTE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film ekibine Demet Özdemir soruldu. Araya giren çiftin arkadaşı İbrahim Büyükak, "Filmde bir sesli yanıt sistemi var. Sesli yanıt sistemine sesiyle can verdi. Sahne de gerçekten çok komik oldu. O yüzden de sizin aracılığınızla Demet'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Bu sırada Oğuzhan Koç'un basın danışmanı Özgür Aras söze girerek Demet Özdemir'in dizisinin setinde olduğu ve çok yoğun olduğunu belirtti.

OĞUZHAN KOÇ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Sık sık boşanma haberleriyle gündeme gelen Oğuzhan Koç ise muhabirlerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakarak "İnan şahane bir ekibiz. Burada ustalarımız var. Filmimizi anlatıyoruz. Olayı magazine dökmeyelim. Karşılaştığımızda konuşuruz. Bugün bence bunun yeri değil" demekle yetindi.