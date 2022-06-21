Derin Talu leopar desenli bikinisiyle deniz kenarına indi! Keyifsiz hali dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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Derin Talu leopar desenli bikinisiyle deniz kenarına indi! Keyifsiz hali dikkatlerden kaçmadı

21.06.2022 09:21

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, tatil için gittiği Bodrum'da plaja indi. Talu, leopar desenli bikinisiyle dikkat çekerken keyifsiz halleri de objektiflere takıldı.

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu da Bodrum'da tatil yapıyor. 3 Eylül'de 18 yaşına basan Talu, önceki gün Gümbet'teki bir otelin plajında görüntülendi.

PLAJA İNDİ ANCAK DENİZE GİRMEDİ

Arkadaş grubuyla tatil yapan Derin Talu, mavi renkli leopar desenli bikinisiyle dikkat çekti. Bir süre dostlarıyla plajda sohbet eden Talu, denize girmeyi tercih etmedi. Talu'nun keyifsiz hali ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bırakan Talu'nun bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Kaynak: Habertürk

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı
Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı
Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı
Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı
Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı
Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı
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Defne Samyeli, Derin Talu, Bodrum, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Derin Talu leopar desenli bikinisiyle deniz kenarına indi! Keyifsiz hali dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derin Talu leopar desenli bikinisiyle deniz kenarına indi! Keyifsiz hali dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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