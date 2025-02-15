Devrim Özkan, Torreira\'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'dan geçen ay ayrılan oyuncu Devrim Özkan, yeni bir aşka yelken açtı.

TORREIRA İLE AYRILDI

Geçen kasım ayında Urguay'a giden ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret eden ikili hakkında evlilik iddiaları ortaya atıldı. Fakat ünlü çiftin hayranları mutlu son beklerken ikiliden geçen ay şaşırtan hamle geldi. Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

Geçen günlerde konuk olduğu bir YouTube programında "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" diyen Devrim Özkan yeni bir aşka yelken açtı.

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Ünlü oyuncunun, gönlünü Darüşşafaka basketbol takımında forma giyen Luka Brajkovic'e kaptırdığı konuşuluyor. Brajkovic, Sevgililer Günü'nde Özkan'a bir buket gül yolladı. Özkan da bu çiçekleri Instagram hesabından paylaştı.



