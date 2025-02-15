Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'dan geçen ay ayrılan oyuncu Devrim Özkan, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncunun, gönlünü Darüşşafaka basketbol takımında forma giyen Luka Brajkovic'e kaptırdığı konuşuluyor.

15.02.2025 10:06  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'dan geçen ay ayrılan oyuncu Devrim Özkan, yeni bir aşka yelken açtı.

Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

TORREIRA İLE AYRILDI

Geçen kasım ayında Urguay'a giden ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret eden ikili hakkında evlilik iddiaları ortaya atıldı. Fakat ünlü çiftin hayranları mutlu son beklerken ikiliden geçen ay şaşırtan hamle geldi. Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi
Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Geçen günlerde konuk olduğu bir YouTube programında "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" diyen Devrim Özkan yeni bir aşka yelken açtı.

Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü oyuncunun, gönlünü Darüşşafaka basketbol takımında forma giyen Luka Brajkovic'e kaptırdığı konuşuluyor. Brajkovic, Sevgililer Günü'nde Özkan'a bir buket gül yolladı. Özkan da bu çiçekleri Instagram hesabından paylaştı.


Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi
Devrim Özkan, Torreira\'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Lucas Torreira, Devrim Özkan, Galatasaray, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Serkan Kurum:
    telasla kime verecegini sasirdi 87 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    lan iki dakka boş bırakın dükkanı ne bu ya 73 0 Yanıtla
  • Ahmet han SAÇAK:
    yabanci yarağı seviyor demekki 65 3 Yanıtla
  • Ahmet Güzel:
    sünetsiz seviyorbu 44 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    sporcu seviyor demek ki. 20 1 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    düdükten sırığa geçmiş 21 0 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Acilen tutuklanmalı. 7 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    çicekler güzel 3 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Çirkin seviyor demek ki :) 4 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Zaten unutmak istemese ayrılmazdı çoktan unuttu nedir. 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:13 Sanayide dehşet anları Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi Sanayide dehşet anları! Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
11:07 İstanbul’a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor! Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek
09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
14:18 Ozan Güven’in darp davasında hapis talebi Ozan Güven'in darp davasında hapis talebi
14:18 Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
14:00 Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:50 O Ses Türkiye’de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim
13:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti
13:27 Hadise ’En kötü dizi’ seçilen Esas Oğlan’dan servet kazandı Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 11:42:49. #1.11#
SON DAKİKA: Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.