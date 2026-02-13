Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

2011 yılında Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İyileşme sürecinin hızından memnun olduğunu belirten Ceran, "Bugün ilk kez banyo yaptım. Bebeksiyim, iyileşme hızım çok iyi. Tek başıma saçlarımı yıkadım. Enerjim birden bire değişti, üzerimdeki kötü enerji gitti" ifadelerini kullandı.

Yüzündeki değişimle ilgili de konuşan Ceran, operasyonu gerçekleştiren doktor için "Bu nasıl güzel sanat… Şimdi bu doktor sanatçı değil mi?" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.



Didem Ceran 2011 yılında Survivor'a katılmıştı. 2011 yılında Survivor kadrosunda birbirinden renkli isimler vardı. İşte o kadro...



Gönüllüler

Taner Tolga Tarlacı (Üçüncü)

Taçmin Tümer (Dördüncü)

Tevfik Egeli (Altıncı)

Ceyda Okandan

Gökhan Albayrak

Vedat Behar

Didem Ceran

Ünlüler

Derya Büyükuncu (Şampiyon)

Nihat Doğan (İkinci)

Özge Ulusoy (Beşinci)

Ebru Destan

Asena Çakmak

Pascal Nouma

Zeynep Tunuslu