Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı
13.02.2026 15:55  Güncelleme: 16:05
Haberin Videosunu İzleyin
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı
Haber Videosu

Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Güney Kore'de yaptırdığı estetik operasyonların ardından iyileşme sürecini paylaşmaya devam ediyor. Ceran, operasyon sonrası 19 gün boyunca banyo yapmadığını açıklayarak ilk banyosunu yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

2011 yılında Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İyileşme sürecinin hızından memnun olduğunu belirten Ceran, "Bugün ilk kez banyo yaptım. Bebeksiyim, iyileşme hızım çok iyi. Tek başıma saçlarımı yıkadım. Enerjim birden bire değişti, üzerimdeki kötü enerji gitti" ifadelerini kullandı.

Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

Yüzündeki değişimle ilgili de konuşan Ceran, operasyonu gerçekleştiren doktor için "Bu nasıl güzel sanat… Şimdi bu doktor sanatçı değil mi?" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Didem Ceran 2011 yılında Survivor'a katılmıştı. 2011 yılında Survivor kadrosunda birbirinden renkli isimler vardı. İşte o kadro...

Gönüllüler

Taner Tolga Tarlacı (Üçüncü)

Taçmin Tümer (Dördüncü)

Tevfik Egeli (Altıncı)

Ceyda Okandan

Gökhan Albayrak

Vedat Behar

Didem Ceran

Ünlüler

Derya Büyükuncu (Şampiyon)

Nihat Doğan (İkinci)

Özge Ulusoy (Beşinci)

Ebru Destan

Asena Çakmak

Pascal Nouma

Zeynep Tunuslu

Didem Ceran, Güney Kore, Operasyon, Magazin, Ünlüler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    ülkenin durumuna bakın yapılan haberlere bakın 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
