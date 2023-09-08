Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor - Son Dakika

Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor

Son Güncelleme: 08.09.2023 14:39

Kanal D'nin yeni dönem dizisi Dilek Taşı, dün akşam ilk bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Etkileyici sahneleriyle izleyicileri yıllar öncesine götüren dizinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Salih Bademci'nin performansına övgü yağdı.

1980'li yıllarda İstanbul'da geçen bir dram ve aşk hikayesini konu alan başrollerini Hazal Subaşı, Ozan Dolunay ile Salih Bademci'nin paylaştığı Dilek Taşı dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İzleyicilerden tam not alan ve izlenme listesinde zirveye oturan dizinin başrolleri, performanslarıyla alkış topladı.

"HARİKULADE BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

Senaristliğini Can Sinan'ın, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği Dilek Taşı dizisi oyunculuğu ve sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan dizi için "Harikulade bir başlangıç yaptı" denilirken Salih Bademci'nin performansı bir kez daha kendine hayran bıraktı.

DİLEK TAŞI'NIN KONUSU NE?

Dilek Taşı, 1980'li yılların İstanbul'unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor. 1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...

Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor

Salih Bademci, Hazal Subaşı, Dilek Taşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor - Son Dakika
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