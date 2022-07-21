Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu - Son Dakika
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Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu

21.07.2022 11:23

Rol aldığı diziler son haftalarda Netflix'in en çok izlenenler listesinden düşmeyen güzel oyuncu Birce Akalay, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dolardaki artışı eleştirdi. Akalay, Türk lirasının (TL) değer kaybetmesine isyan ederek, "İşçimiz, halkımız sefil oldu" ifadesini kullandı.

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerindeki performansıyla alkış toplayan başarılı oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor.

"BİRİLERİ ÜLKEYİ DOYUMSUZCA SATMAYA DEVAM EDİYOR"

Zaman zaman gündemle ilgili paylaşımlar yapan Akalay, döviz kurundaki yükselişe sessiz kalamadı. Ülkenin geldiği duruma isyan eden oyuncu, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz."

Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu
Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu
Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu
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Birce Akalay, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu - Son Dakika
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