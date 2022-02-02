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Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı

02.02.2022 13:05

Avcılar'da sevgilisinin 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ölen Kübra Ece'nin son görüntülerine de ulaşıldı. Kübra Ece'nin sevgilisi ile araca gittiği ancak, kapıyı açamayınca tekrar binaya döndüğü görüldü.

30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.

OLAY YAŞANIRKEN EVDE OLANLAR GÖZALTINA ALINDI

Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Dördüncü kattan düşerek hayatını kaybeden Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı

KÜBRA VE SEVGİLİSİNİN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü. Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken polis, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Kübra Ece'nin Mehmet Emre Ş.'nin evine sabaha karşı geldiği burada sevgilisi ile evinde konuk olan Brezilyalı bir kadın ve arkadaşını görünce tartışarak evden çıkıp aracına gittiği belirtildi. Mehmet Emre Ş.'nin genç kızın arkasından gittiği aracın kapısının açılmaması üzerine Ece'nin eve döndüğü görüldü. Kol kola yürüyen Mehmet Emre Ş. ile güvenlik kamerası kayıt saatine göre saat 04.48'de görüntülenen Kübra Ece'nin kısa süre sonra 4'üncü kattan düştüğü anlaşıldı.

Küçükçekmece Cumuriyet Savcılığı tarafından cinayet mi intihar mı olduğu araştırılan olay ile ilgili gözaltına alınan biri yabancı uyruklu kadın ile Mehmet Emre Ş.'nin yanı sıra gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Dördüncü kattan düşerek hayatını kaybeden Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
Dördüncü kattan düşerek hayatını kaybeden Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
Dördüncü kattan düşerek hayatını kaybeden Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
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Devlet Hastanesi, Mehmet Emre, Avcılar, Polis, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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